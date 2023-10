Neuer Programmchef für The CW

US-Fernsehen

Der Kurator von NBCUniversal darf nun das Programm des Networks befüllen.

Ryan Sharkey wurde zum Senior Vice President, Programming and Content Strategy, ernannt, wie Brad Schwartz, President of Entertainment bei The CW Network, heute bekannt gab. Der erfahrene Branchenexperte wird das strategische Wachstum von The CW sowie dessen AVOD-Plattform und FAST-Kanalerweiterungen leiten. Sharkey wird die Teams für Programmplanung und Akquisitionen leiten, um die Programmgestaltung auf allen Plattformen zu optimieren, einschließlich der Identifizierung von Koproduktionen und innovativen Strategien zur Schaffung überzeugender Inhaltsangebote. Sharkey wird seinen Sitz in New York haben."Da The CW neue Inhalte erforscht, die bei den Zuschauern sowohl auf unseren linearen als auch auf unseren Streaming-Kanälen Anklang finden, ist Ryan der ideale Kandidat für die Leitung unseres Programmteams", kommentierte Schwartz. "Mit Ryans großer Erfahrung in allen Bereichen der Programmplanung und -akquise sind wir zuversichtlich, dass er The CW zu unermesslichem Erfolg verhelfen wird.""The CW durchläuft eine aufregende Transformation, und ich bin begeistert, dem Team zu diesem günstigen Zeitpunkt beizutreten, um das Netzwerk und seine digitalen Plattformen zu einem profitablen Ziel für erstklassige Programme zu machen", sagte Sharkey. "Ich freue mich darauf, meine langjährigen Partnerschaften in der Branche, meinen finanziellen Hintergrund und meine Fähigkeiten als kreativer Geschäftsmann zu nutzen, um die intensive Arbeit, die Brad und sein Team in diesen Übergang gesteckt haben, zu verbessern. Brad ist eine anregende kreative Kraft, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten."Zuletzt war Ryan Sharkey als SVP, Content Acquisitions für NBCUniversal tätig, wo er die Programmgestaltung für die Kabelnetzwerke, das Fernsehen und das Streaming-Portfolio von NBCUniversal koordinierte. Er kam 2002 zu NBC, nachdem er eine Ausbildung im Corporate Audit Staff von GE absolviert hatte. Er begann seine Karriere bei NBCUniversal als Finanzanalyst, der für die Programmbudgets von CNBC, USA Network und SYFY Channel verantwortlich war.