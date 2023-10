«60 Minutes»-Produzentin verklagt CBS

Vermischtes

Dem Rechtsstreit geht eine Kündigung von Paramount Global voraus.

Paramount Global ist von einer ehemaligen Produzentin des Magazins «60 Minutes» verklagt worden. Nach Informationen des Branchenmagazin „Variety“ soll sie wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung gekündigt worden sein. Die Klage, die dem Magazin vorliegt, wurde am Dienstag beim New Yorker Bundesgericht eingereicht.Die Produzentin Alexandra Poolos sagt, der Sender habe sie entlassen, nachdem sie beschuldigt war, eine ihr untergebene Produzentin gemobbt zu haben. Poolos macht geltend, dass die Art, in der das Unternehmen mit ihrer Kündigung umging, sich von der Vorgehensweise bei der Kündigung mehrerer männlicher Produzenten und Redakteure von «60 Minutes» unterschied, die Gegenstand mehrerer Beschwerden wegen sexueller Belästigung gewesen sein sollen. "Sexismus und Frauenfeindlichkeit haben den Arbeitsplatz von CBS, einschließlich CBS News, über viele Jahre hinweg geprägt", heißt es in der Beschwerde."Poolos ist nicht bekannt, dass CBS männliche «60 Minutes»-Mitarbeiter aufgrund einer einzigen Beschwerde eines Untergebenen über ein Verhalten entlassen hat, das nicht als ungesetzliche Diskriminierung oder Vergeltung gewertet wurde", heißt es in der Klage. "Im Gegensatz zur harten Behandlung von Poolos hat CBS es abgelehnt, ernsthafte disziplinarische Maßnahmen als Reaktion auf ernsthafte Anschuldigungen von Fehlverhalten gegen männliche Mitarbeiter zu ergreifen".