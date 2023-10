Das Erste zeigt 16 neue «WaPo Berlin»-Folgen ab November

TV-News

Der öffentlich-rechtliche Sender plant ab dem 7. November mit gleich zwei Staffeln der Vorabendserie mit Sesede Terziyan, die eine neue Kollegin bekommt.

Am Dienstag, 7. November, kehrt die ARD-Serieins Vorabendprogramm von Das Erste zurück. Wie der öffentlich-rechtliche Sender nun bekannt gab, wird es zur Ausstrahlung von gleich zwei Staffeln kommen, die insgesamt 16 neue Folgen umfassen. Der Sendeplatz um 18:50 Uhr bleibt erhalten.Neu ist dagegen Marie Schöneburg, die in den neuen Folgen als Kriminalhauptkommissarin Hanna Kowolik zur Wasserpolizei der Hauptstadt stößt. Erste Kriminalhauptkommissarin bleibt Jasmin Sayed, die von Sesede Terziyan verkörpert wird. Kowollik wird durch ihre präzise Ermittlungsarbeit und nicht zuletzt durch ihre herzliche und direkte Art schnell ein unverzichtbares Mitglied des Teams und insbesondere für Sayed eine verlässliche Stütze. Auch Kriminaloberkommissar Fahri Celik (Hassan Akkouch) übernimmt immer mehr an Verantwortung. Wolf Malletzke (Christoph Grunert), Erster Kriminalhauptkommissar und Kapitän der „Silbermöwe“ hat sich beim Reparieren des Daches seiner Laube beide Arme gebrochen und wird für kurze Zeit von seinem Freund und Kollegen Axel Sommer (Oliver Breite) vertreten. Als Wolf aus der Reha zurückkehrt, trifft er auf der Wache auf Kriminalkommissar Max Weber (Oska Borcherding). Aus Marlene ist Max Weber geworden und wie Max sagt: „Der Mensch ist derselbe geblieben. Nur glücklicher.“ Marion Kracht spielt die resolute Polizeipräsidentin Alexandra Falkenbach. Die Berliner Legende Brigitte Grothum ist in der Rolle der Wirtin Gisela zu sehen. Und natürlich ist auch wieder der unwiderstehliche Hund Stulle mit an Bord der „Silbermöwe“. In Episodenrollen sind außerdem Barbara Schöne, Jaëla Probst, Arne Kertesz, Linda Kummer, Matthias Brenner, Oliver Bröcker, Kristina Maca und viele mehr an Bord.Sascha Thiel (Folgen 25-28), Oren Schmuckler (Folgen 29-32, 37-40) und Markus F. Adrian (Folgen 33-36) führten bei den neuen Folgen Regie. Die Drehbücher stammen von Andreas Hug, Andreas Dirr, Silke Schwella, Marek Helsner, Isabell Serauky, Petra Mirus, Luci van Org, Axel Hildebrand, Anja Seela, Martin A. Gross, Nikolaus von Uthmann und Katrin Arendt. «WaPo Berlin» ist eine Produktion der Saxonia Media unter redaktioneller Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Als Produzenten fungieren Britta Hansen und Sven Sund, Executive Producer seitens des rbb ist Martina Zöllner. Die Redaktion haben Kerstin Freels und Aida Kind (rbb).