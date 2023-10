Zweiter «Miss Merkel»-Film im Kasten

TV-News

RTL zeigt Katharina Thalbach als detektivische Angela Merkel im kommenden Jahr.

Der „tödliche Dienst-Tag“ soll bekanntlich fortgesetzt werden, weswegen RTL zuletzt drei neue Krimi-Serien bestellt und Fortsetzungen von «Alarm für Cobra 11» und «Dünentod – Ein Nordsee-Krimi» beauftragt hatte (Quotenmeter berichtete). Auch vonsoll es Neuware geben. Der erste von zwei geplanten Filmen wurde in den vergangenen Wochen in Berlin und Brandenburg gedreht, die Dreharbeiten sind abgeschlossen, wie RTL in einer Mitteilung verriet.Katharina Thalbach schlüpft erneut in die Rolle der zurückgezogen lebenden Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in einem neuen mutmaßlichen Mordfall ermittelt. In der beschaulichen Klein-Freudenstadt wurde der Friedhofsgärtner kopfüber in der Erde steckend gefunden, nur die Beine ragen aus einem Grab heraus. Nach dem Fund der Leiche weiß Angela, dass sie sich nicht auf die örtliche Polizei verlassen kann und stürzt sich zusammen mit ihrem Personenschützer Mike (Tim Kalkhof), ihrem Ehemann Achim (Thorsten Merten) und natürlich dem Merkelschen Mops "Helmut" in die Ermittlungen. Schnell stellt sich heraus, dass die Mordverdächtigen zu zwei verfeindeten Bestatter-Familien gehören, die ein dunkles Geheimnis schützen möchten. Insbesondere der charmante Kurt Kunkel (Sven Martinek) fasziniert Angela, sieht er doch wie ein Filmstar aus. Ehemann Achim wird zunehmend nervös und Angela hat nicht nur ein mörderisches Rätsel zu lösen, sondern auch privat ein kniffliges Problem.Regisseur Torsten Wacker inszenierte den zweiten Teil der Krimi-Komödien-Reihe «Miss Merkel», der den Untertitelträgt. Der erste Teil wurde im Frühjahr zu einem großen Erfolg: «Ein Uckermark-Krimi» sorgte für 3,12 Millionen Zuschauer und weit überdurchschnittliche Marktanteile in beiden Zuschauergruppen. Auf dem Gesamtmarkt wurden 12,2 Prozent gemessen, in der Zielgruppe standen 13,6 Prozent zu Buche. Das Drehbuch zu «Miss Merkel – Mord auf dem Friedhof» verfasste Anja Flade-Kruse nach der erfolgreichen Romanvorlage von David Safier. Letterbox produziert die Reihe. Produzent ist Holger Ellermann. Die Ausstrahlung ist für das kommende Jahr auf dem Sendeplatz am Dienstagabend geplant.