«Der Mallorca Makler» darf sich im VOXup-Spätprogramm versuchen

TV-News

Nach der Absetzung von VOX strahlt VOXup alle acht Folgen der Doku-Soap ab November aus.

Alle acht Folgen der Reality-Dokusoapstehen inzwischen beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit, nachdem VOX die lineare Ausstrahlung Ende August nach nur drei Ausgaben abgebrochen hatte. Nach 3,4 und zweimal 3,2 Prozent Marktanteil flog die Immobilien-Serie gemeinsam mit der Dating-Show «My Mom, Your Dad» aus dem Programm. Dennoch erhält der Immobilien-Makler Marcel Remus eine neue Chance im linearen Fernsehen.Der Spartensender VOXup zeigt ab dem 1. November 2023 immer mittwochs um 23:05 Uhr eine «Mallorca-Makler»-Doppelfolge. Der aus «Goodbye Deutschland!» bekannte Remus ist darin gemeinsam mit seiner Mutter Silke, die Marcel in allen Anliegen unterstützt, sowie dem Medium Ira Wolff, dem inzwischen zum Interieur-Designer umgeschulten Bruce Darnell und der aus «Selling Sunset» berühmten Maklerin Davina Potratz zu sehen.In der Sendung hat Auswanderer und Luxusmakler Marcel Remus Großes vor und will Deutschlands beliebtestes Urlaubsziel Mallorca für amerikanische Kunden erschließen. Mit seinem Team ist er spezialisiert auf die abgefahrensten Einrichtungswünsche einer verwöhnten internationalen Luxus-Kundschaft. «Der Mallorca-Makler» ist eine Produktion von Banijay Productions Germany.