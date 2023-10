WGA East-Präsident Peterson geht

Köpfe

15 Jahre stand der Leiter der Autorengewerkschaft an der Spitze.

Lowell Peterson to Step Down as WGA East Leader After 15 Years and 148-Day Strike: ‘It Felt Like Time’ https://t.co/e7RvPhCUSd — Writers Guild of America East (@WGAEast) October 10, 2023

Zum 15. November 2023 läuft der aktuelle Drei-Jahres-Vertrag des Direktors der Writers Guild of America East aus, Lowell Peterson möchte diesen Kontrakt allerdings nicht mehr verlängern. Er stand somit 15 Jahre an der Spitze der Gewerkschaft und kann auf einen langfristigen Rekordstreik zurückblicken."Wir danken Lowell für seine jahrelangen Dienste für die Writers Guild of America East und sein Engagement für die Sache der organisierten Arbeiterschaft", sagte Lisa Takeuchi Cullen, die neu gewählte Präsidentin der WGA East. "Lowell kam in einer Zeit des Umbruchs zu unserer Gewerkschaft. Während seiner Amtszeit hat er dazu beigetragen, dass sich die Mitgliedschaft und die Agenda der Gilde erheblich verändert haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft.""In seinen Jahren bei der WGA East hat er gelernt, wie man Gewerkschaftsmitglieder einbindet und die Gilde zu einem wichtigeren Faktor in deren Leben macht... Die standhafte Unterstützung der WGAE-Mitglieder für den Streik, der am 26. September endete, ist ein Beispiel für die einzigartigen Qualitäten der Writers Guild“, heißt es in einem Statement der Gewerkschaft.