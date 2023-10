Zweite Staffel: C+I setzt «Secrets of Playboy» fort

TV-News

Außerdem startet noch im Oktober eine weitere «Secrets of»-Reihe über die Miss-America-Wahlen.

Der True-Crime-Sender Crime + Investigation (C+I) hat die Deutschlandpremiere der zweite Staffel der Doku-Reihebekannt gegeben, die bereits am morgigen Mittwoch, 11. Oktober, erfolgt. C+I zeigt ab 20:15 Uhr immer mittwochs jeweils zwei Folgen der achtteiligen zweiten Runde, die in den USA im Sommer auf dem A+E Network zu sehen war. Die erste Staffel sahen Anfang 2022 in den Vereinigten Staaten laut Senderangaben über 18 Millionen Zuschauer.In der neuen Staffel geht es um weitere Aspekte und weitreichende Konsequenzen für die Playmates, von denen einige exklusiv vor der Kamera zu Wort kommen, darunter Shallan Meiers, Bri Ana Wagner, Shauna Sand, Jill Scott, Carmella DeCesare, Lauren Anderson und Sondra Theodore. Das ehemalige Playboy-Covergirl Lisa Guerrero moderiert drei der neuen Folgen. Zu den Themen der zweiten Staffel gehören der Reality-Wettbewerb «Who Wants to Be a Playboy Centerfold?» aus dem Jahr 2002,Castings an Universitäten Ende der 1970er-Jahre, die Ära der sieben Freundinnen von Hugh Hefner, das Leben in der Playboy Mansion und Kontroversen um Models, die nicht dem gängigen Schönheitsideal des Playboy entsprachen.Neben der zweiten «Playboy»-Staffel hat C+I darüber hinaus einen weiteren «Secrets of…»-Ableger angekündigt. Am 22. und 29. Oktober zeigt der Pay-TV-Sender immer sonntags ab 20:15 Uhr jeweils zwei Folgen der vierteiligen Reihe. Beide Formate sind auch im Stream und auf Abruf unter anderem über den Sky-Streamingdienst WOW, die YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels verfügbar.