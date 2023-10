Primetime-Check

Montag, 9. Oktober 2023

Veit-Luca Roth von 10. Oktober 2023, 09:23 Uhr

Wie lief es für «Wer wird Millionär?» bei RTL? Wie kam die ARD-Komödie «Karla, Rosalie und das Loch in der Wand» beim Publikum an? Was hatte Arnold Schwarzenegger als «Terminator» zu bieten?

Trotz eines starken «Brennpunkt»-Vorlaufs mit 4,50 Millionen Zuschauern lockte «Karla, Rosalie und das Loch in der Wand» nur 2,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ins Erste. Die Komödie sorgte ab 20:32 Uhr für unterdurchschnittliche 8,6 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren wurden 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige und 4,8 Prozent gemessen. Die «Tagesthemen» informierten ab 22:02 Uhr noch 2,26 Millionen Interessierte. Die 35-minütige Nachrichtensendung sorgte für Marktanteile von 10,7 respektive 9,0 Prozent. Das ZDF unterhielt mit «Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb» 6,46 Millionen Zuschauer, darunter 0,49 Millionen Jüngere. Die Quoten für den Krimi wurden auf 23,9 respektive 8,3 Prozent beziffert. «heute journal» und «Cash Truck» erreichten ab 21:45 Uhr 4,80 und 2,57 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 20,1 und 17,8 Prozent. In der klassischen Zielgruppe wurden tolle 10,3 und 10,8 Prozent registriert.



Die fast dreistündige «Wer wird Millionär?»-Sendung sorgte für 2,80 Millionen RTL-Zuschauer, der «RTL Direkt»-Einschub um 22:30 Uhr kam auf 2,24 Millionen Interessierte. In der Zielgruppe wurden 11,6 und 11,5 Prozent Marktanteil ausgewiesen. «Die Höhle der Löwen» markierte 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 11,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die dreistündige 50-Jahr-Feier des Hip-Hops bescherte den «Pop-Giganten» von RTLZWEI 0,35 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent in der Zielgruppe.



Sat.1 kam mit der dritten Folge des Datingformats «Hochzeit auf den ersten Blick» auf 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Einschaltquote beim werberelevanten Publikum belief sich auf gute 7,6 Prozent. «Terminator» und «RoboCop» spülten 0,83 und 0,33 Millionen zu Kabel Eins. Der Unterföhringer Sender durfte sich mit dem Actiondoppel über 4,6 und 4,1 Prozent bei den Umworbenen freuen. ProSieben setzte auf je zwei «Young Sheldon»- und «Die Simpsons»-Folgen. Den jungen Nerd sahen 0,83 und 0,63 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 9,1 und 7,5 Prozent zu Buche. Die gelbe Familie aus Springfield markierte 0,55 und 0,46 Millionen Menschen sowie 7,3 und 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Trotz eines starken-Vorlaufs mit 4,50 Millionen Zuschauern locktenur 2,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ins Erste. Die Komödie sorgte ab 20:32 Uhr für unterdurchschnittliche 8,6 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren wurden 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige und 4,8 Prozent gemessen. Dieinformierten ab 22:02 Uhr noch 2,26 Millionen Interessierte. Die 35-minütige Nachrichtensendung sorgte für Marktanteile von 10,7 respektive 9,0 Prozent. Das ZDF unterhielt mit6,46 Millionen Zuschauer, darunter 0,49 Millionen Jüngere. Die Quoten für den Krimi wurden auf 23,9 respektive 8,3 Prozent beziffert.underreichten ab 21:45 Uhr 4,80 und 2,57 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 20,1 und 17,8 Prozent. In der klassischen Zielgruppe wurden tolle 10,3 und 10,8 Prozent registriert.Die fast dreistündige-Sendung sorgte für 2,80 Millionen RTL-Zuschauer, der-Einschub um 22:30 Uhr kam auf 2,24 Millionen Interessierte. In der Zielgruppe wurden 11,6 und 11,5 Prozent Marktanteil ausgewiesen.markierte 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 11,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die dreistündige 50-Jahr-Feier des Hip-Hops bescherte denvon RTLZWEI 0,35 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent in der Zielgruppe.Sat.1 kam mit der dritten Folge des Datingformatsauf 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Einschaltquote beim werberelevanten Publikum belief sich auf gute 7,6 Prozent.undspülten 0,83 und 0,33 Millionen zu Kabel Eins. Der Unterföhringer Sender durfte sich mit dem Actiondoppel über 4,6 und 4,1 Prozent bei den Umworbenen freuen. ProSieben setzte auf je zwei- und-Folgen. Den jungen Nerd sahen 0,83 und 0,63 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 9,1 und 7,5 Prozent zu Buche. Die gelbe Familie aus Springfield markierte 0,55 und 0,46 Millionen Menschen sowie 7,3 und 6,5 Prozent bei den Jüngeren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel