VOX-Löwen bleiben in der Talsohle

Quotennews

Kritik auf hohem Niveau: «Die Höhle der Löwen» ist in diesem Herbst weit von der Zwei-Millionen-Zuschauer-Marke entfernt. In der Zielgruppe kann die VOX-Gründershow aber mit RTL mithalten.

In der vergangenen Woche fiel die VOX-Sendungauf ein neues Staffeltief zurück: Nur 1,32 Millionen Zuschauer schalteten vor acht Tagen ein. Der Marktanteil wurde auf 5,9 Prozent beziffert. In dieser Woche verbesserte die Gründershow zwar die Reichweite auf 1,40 Millionen, doch auf dem Gesamtmarkt kam man nicht über 5,7 Prozent hinaus. Das ist Meckern auf hohem Niveau, schließlich liegen die Werte weiterhin über dem Senderschnitt.Auch mit Blick auf die Zielgruppen-Ergebnisse bleibt nur wenig Raum für Kritik. Die Reichweite verbesserte sich von 0,56 auf 0,60 Millionen, mit 11,3 Prozent läuft es für VOX-Verhältnisse weiter spitze. Dass es in der Vorwoche sogar für 12,0 Prozent reichte, ist allenfalls ein Schönheitsfleck. Schließlich bleibt «DHDL» auch diesmal in Schlagdistanz zum Schwestersender RTL und dem Erfolgsquiz, das auf dem Gesamtmarkt mit 2,80 Millionen Zuschauern und 12,4 Prozent zwar recht deutlich die Nase vorn hatte, aber in der Zielgruppe mit 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 11,6 Prozent mehr oder minder gleich auf lag.Dennoch herrschte bei VOX am Montag nicht eitel Sonnenschein. Am Nachmittag hatte die Rückkehr voneinen schweren Stand und sorgte nur für 0,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und schwache 4,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Im Vorlauf erreichtenoch 0,47 Millionen Zuschauer und 7,8 Prozent.hatte im Nachgang ab 17:00 Uhr Erfolg bei 0,76 Millionen und sorgte für 5,8 Prozent in der Zielgruppe.