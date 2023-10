«Die Toten vom Bodensee» dominiert, fällt aber zurück

Quotennews

Den ZDF-Montagskrimi sahen „nur“ 6,46 Millionen Zuschauer und damit so wenige wie seit Vor-Corona-Zeiten nicht mehr.

Seit Januar 2021 erreichten die Erstausstrahlungen der deutsch-österreichischen Krimiserieim ZDF stets mehr als sieben Millionen Zuschauer. „Der Wegspuk“ (Januar 2021) und „Das zweite Gesicht“ (Januar 2022) kamen sogar auf deutlich über acht Millionen Zuschauer. Am gestrigen Montag stand mit „Der Nachtalb“ der nunmehr 17. Film der Reihe auf dem Plan, der in Österreich bereits am 17. September im ORF zu sehen gewesen war. Im Nachbarland schalteten 700.000 Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 25 Prozent.Den Weg zum Mainzer Sender fanden ab 20:15 Uhr 6,46 Millionen Menschen, die für 23,9 Prozent Marktanteil standen. Unter den Zuschauenden befanden sich 0,49 Millionen, die zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Das ZDF durfte sich über gute 8,3 Prozent in dieser Zuschauergruppe freuen. Im Anschluss blieben für dasnoch 4,80 Millionen Menschen dran, darunter 0,55 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 21:45 und 22:15 Uhr bei 20,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 10,3 Prozent bei den jungen Sehern.Bis kurz nach Mitternacht präsentierte das ZDF den Action-Thrillermit Jason Statham. Die Regie-Arbeit von Guy Ritchie sorgte für eine Reichweite von 2,57 Millionen, womit der Mainzer Sender starke 17,8 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,33 Millionen und ebenfalls tolle 10,8 Prozent gemessen.