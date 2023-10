Weiter großes Interesse an Israel-Sondersendungen

Quotennews

Das Erste, ZDF, RTL und Sat.1 sendeten am Montag Spezialausgaben ihrer Nachrichten, um über die Eskalation im Nahen Osten zu informieren.

Seit Samstag ist ein weiterer Krisenherd der Weltpolitik eskaliert, indem die radikalislamistische Terrorgruppe Hamas Israel überfallen hat. Das Land wiederum kündigte Vergeltungsschläge an. Zahlreiche deutsche TV-Sender programmierten deshalb Sondersendungen, um über die Lage im Nahen Osten zu informieren und das hohe Nachrichteninteresse des Publikums zu stillen. Schon um 18:45 Uhr verfolgten 3,14 Millionen Zuschauer die Hauptnachrichten von RTL . Der Kölner Sender kam auf einen Marktanteil von 16,7 Prozent. In der Zielgruppe standen mit 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen 18,6 Prozent zu Buche. Um 20:15 Uhr folgte das„Krieg gegen Israel – Das Land schlägt zurück“ vor 2,31 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile lagen bei 8,4 Prozent bei allen und 9,9 Prozent in der Zielgruppe.Der Grund für die etwas niedrigeren Quoten ist der zeitgleich im Ersten gesendete, den 4,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten. 1,05 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die blaue Eins wurde damit einmal mehr Nachrichten-Marktführer, denn auch dieim Vorfeld sorgte für eine Reichweite von 5,50 Millionen. Die Marktanteile lagen während der Hauptnachrichten bei 21,3 und während der Sondersendung bei 16,4 Prozent. Beim jungen Publikum standen 21,9 und 17,5 Prozent zu Buche. Die «Tagesschau» sahen 1,22 Millionen Menschen unter 50 Jahren.Auch Sat.1 war nach 20:15 Uhr mit dernoch auf Sendung. Während die reguläre Sendung ab 19:55 Uhr 1,00 Millionen Zuschauer informierte, sorgte die rund 20-minütige Verlängerung für 0,85 Millionen Zuschauer. Es wurden Marktanteile von mäßigen 4,0 und 3,1 Prozent ausgewiesen. In der Zielgruppe waren mit 0,29 und 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen solide Marktanteile von 5,6 und 6,1 Prozent drin.Bereits vor der Primetime ging das ZDF auf Sendung. Die 19-Uhr-Ausgabe der-Nachrichten verfolgten 3,86 Millionen Zuschauer, darunter 0,31 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile wurden auf 19,2 Prozent bei allen und 8,9 Prozent bei den Jüngeren beziffert. Fürblieben ab 19:23 Uhr 3,11 Millionen Menschen dran. Der Marktanteil schrumpfte auf 14,4 Prozent. Bis 19:40 Uhr wurden 0,37 Millionen junge Seher ausgewiesen, der Marktanteil stieg auf sehr gute 9,7 Prozent.