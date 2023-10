«Frauen im Todestrakt» läuft ab Dezember

TV-News

Der Fernsehsender Crime + Investigation hat eine sechsteilige Reihe im Programm.

Der Dokumentarsender Crime + Investigation strahlt ab Montag, 11. Dezember 2023, um 20.15 Uhr die sechsteilige Reiheaus. Die Sendung heißt im amerikanischen Original «Women on Death Row» und wurde für den Sender A&E produziert. Die Serie erzählt die Geschichten der seltensten Verbrecherinnen Amerikas: Frauen, die des Mordes für schuldig befunden und zur Höchststrafe - der Todesstrafe - verurteilt wurden.In jeder Folge wird ein erschütterndes Verbrechen und ein Gerichtsverfahren anhand von Exklusivinterviews mit den verurteilten Frauen, Zeugen, Familienangehörigen der Opfer, Familienangehörigen der verurteilten Frauen, Anwälten und Strafverfolgungsbeamten dargestellt. Die Serie befasst sich auch mit dem Berufungsverfahren, einschließlich der Wiederaufnahme des Verfahrens in einigen Fällen, und beleuchtet, wie sich neue Gesetze in einigen Staaten auf die Bedingungen auswirken, unter denen verurteilte Frauen im Gefängnis leben, während sie auf ihr Schicksal warten.Im Mittelpunkt einer Ausgabe steht Shawna Forde, eine der sechs zum Tode verurteilten Frauen. Zum Tode verurteilt wurde sie 2009 für den Mord an Raul Flores und seiner neunjährigen Tochter Brisenia. Die heute 55-Jährige war Mitglied der sogenannten Minutemen-Bewegung, einer Bürgerwehr, die sich gegen illegale Einwanderung einsetzte. Mit dem Ziel, Flüchtlinge aufzuhalten und abzuschrecken, patrouillierten ihre Mitglieder entlang der Grenze zu Mexiko. Am 30. Mai 2009 drangen Forde und seine Komplizen Jason Bush und Albert Gaxiola in das Haus ein, in dem Raul Flores mit seiner Familie lebte, und erschossen ihn und seine Tochter, während seine Frau Gina Gonzales schwer verletzt überlebte.