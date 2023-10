RTLZWEI sendet neue «X-Factor»-Folge noch im Oktober

TV-News

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wird die erste von acht neuen Folgen Ende des Monats ausgestrahlt.

Noch während des Autoren- und Schauspielstreiks – letzterer dauert noch immer an – ließ RTLZWEI acht neuein den USA produzieren ( Quotenmeter berichtete ). Wenige Woche nach den Dreharbeiten wird die erste von insgesamt acht Folgen bereits ausgestrahlt. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zeigt RTLZWEI eine neue Episode am 29. Oktober um 20:15 Uhr als Teaser. In der Pilot-Folge erstrahlt – neben neu produzierten Storys – anlässlich des Jahrestags ein Klassiker der Reihe in neuem Gewand.Präsentiert wird die Folge wie gewohnt von Jonathan Frakes, in Episodenrollen sind unter anderem Danny Trejo und Manu Bennett zu sehen. In der 45-minütigen Episode werden in gewohnter «X-Factor»-Manier fünf übersinnliche Kurzgeschichten erzählt: „Der Kontrolleur“, „Hotel des Grauens“, „der Fleisch-Regen von Kentucky“, „Ehre unter Dieben“ sowie die Neuverfilmung des Klassikers „Rote Augen“.Die neuen «X-Factor»-Folgen werden von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert. Die erste Folge steht nach der linearen TV-Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar und im Anschluss daran im Premium-Bereich.