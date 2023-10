Klaas sehnt sich nach sich selbst

Quotennews

Ohne passenden Vorlauf tut sich «Late Night Berlin» weiter schwer. Eine «Unglaublich»-Wiederholung mit X Prozent war keine Hilfe.

Am Samstag, den 11. Juni 2022, feiertemit der dritten Folge bei ProSieben Premiere. 0,72 Millionen Menschen fanden den Weg zu ProSieben, der Fernsehsender sicherte sich sieben Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Am Dienstagabend wurde das Projekt von ITV Studios wiederholt.Ein 74-jähriger Mann kämpft mit einem Alligator, um das Leben seines Welpen zu retten. Ein Ehepaar wird in der eigenen Einfahrt von einem tollwütigen Tier angegriffen. Ein Jugendlicher wehrt einen Bären ab, um seine Hunde in Sicherheit zu bringen. Eine Familie ist in ihrem Haus eingeschlossen, während die australischen Waldbrände alles um sie herum zerstören. Das Format, das auf den englischen Originaltitel «Unbelievable Moments Caught on Camera» hört, sicherte sich nun 0,49 Millionen Menschen ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei bedauerlichen 2,0 Prozent. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man schreckliche vier Prozent Marktanteil ein.Weil Sängerin Nura ein Banner für ein freies Palästina in den sozialen Medien publizierte, war sie nun doch nicht beidabei. Die Sängerin entschuldigte sich am Montag in den sozialen Medien. Stattdessen hatte die Redaktion Till Reiners eingeladen. Die 70-minütige Unterhaltungsshow mit Klaas Heufer-Umlauf, die um 22.10 Uhr startete, konnte diese Kritik nicht nutzen, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. 0,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren brachten 1,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,18 Millionen dabei, die 5,0 Prozent Marktanteil brachten. Ab der kommenden Woche darf «LNB» auf bessere Werte hoffen, denn dann ist Klaas sein eigener Vorlauf, wenn er gemeinsam mit Joko Winterscheidt gegen ProSieben antritt.Schließlich sendete ProSieben noch einmal. 0,18 Millionen Menschen blieben bis 00.35 Uhr wach und betrachteten Sebastian Pufpaffs Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis und sahen sein langen Stand-Up. 2,1 Prozent Marktanteil waren ihm sicher. 0,09 Millionen Werberelevante führten zu 5,1 Prozent Marktanteil.