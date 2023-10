«Lupin» schlägt gleich drei Mal ein

International

Die englischsprachige Dokumentation «Beckham» erreichte ebenfalls einen Top-Platz.

auf Platz sechs (1,5 Millionen Zuschauer), der romantischen Komödie «Destined with You» auf Platz sieben (1,5 Millionen Zuschauer) und dem «Drama Song of the Bandits» auf Platz neun (1 Millionen Zuschauer) landet. Die Liste wird abgerundet durch die limitierte Thrillerserie «Burning Body» (Spanien) auf Platz neun (1,3 Millionen Aufrufe) und die limitierte Dramaserie «Thursday's Widows» (Mexiko) auf Platz zehn (1 Millionen Aufrufe).



Der Krimi «Reptile» mit Benicio Del Toro, Justin Timberlake und Alicia Silverstone in den Hauptrollen schlitterte weiter an der Konkurrenz vorbei und belegte mit 19,9 Millionen Besuchern die zweite Woche in Folge den ersten Platz auf der Liste der englischen Filme. «Fair Play», der neue, von der Kritik hochgelobte Beziehungsthriller von Autorin/Regisseurin Chloe Domont mit Phoebe Dyvenor und Alden Ehrenreich in den Hauptrollen, hat sich zu einem heißen Gesprächsthema entwickelt und steht auf Platz zwei (12,6 Millionen Besucher). Die australische Liebeskomödie «Love Is in the Air<< landete auf Platz drei (7,2 Millionen Besucher), während die Familien-Actionkomödie < seine dritte Woche auf der Liste verbrachte und Platz sieben (4,3 Millionen Besucher) belegte. Der nigerianische Thriller «The Black Book» schloss die Liste auf Platz zehn (3,7 Millionen Besucher) ab.

– die neue, limitierte Doku-Serie über den ehemaligen Fußball-Superstar David Beckham – konnte mit 12,4 Millionen Zuschauern an der Spitze der englischsprachigen TV-Liste von Netflix landen. Staffel vier der Coming-of-Age-Serie(UK) blieb auf Platz zwei (6,6 Millionen Zuschauer), während Staffel fünf vonauf Platz drei landete (3,7 Millionen Zuschauer).verbrachte seine sechste Woche auf der Liste, dieses Mal auf Platz vier (2,5 Millionen Aufrufe), und Staffel fünf vonlandete in der fünften Woche auf Platz sechs (2 Millionen Aufrufe). Weitere Dokuserien, die in dieser Woche auftauchten, waren die erste Staffel des UFO-Thrillersauf Platz fünf (2,0 Millionen Aufrufe) und die True-Crime-Geschichten(Season 2) auf Platz acht (1,8 Millionen Aufrufe) und(UK) auf Platz neun (1,6 Millionen Aufrufe). Die Animationsseriekehrte auf Platz sieben (1,8 Millionen Aufrufe) zurück und(UK) schloss die Liste mit Platz zehn (1,6 Millionen Aufrufe) ab.Alle drei Teile der Krimiserie(Frankreich) haben sich in die Liste der nicht-englischen Fernsehserien geschlichen. Teil drei belegte mit 11,6 Millionen Zuschauern den ersten Platz. Die Teile eins und zwei, die sich auf der Liste der beliebtesten nicht-englischen TV-Serien befinden, erreichten Platz zwei (3,5 Millionen Aufrufe) beziehungsweise Platz vier (2,7 Millionen Aufrufe) der wöchentlichen Liste. Die Psycho-Thriller-Serie(Deutschland) verbrachte ihre fünfte Woche auf der Liste auf Platz drei (3,0 Millionen Aufrufe). Südkorea dominierte weiterhin die Liste mit der neuen Komödie