UK-Moderatorin Willoughby verlässt «This Morning»

England

Die bekannte Moderatorin wird die Frühstückssendung nach 14 Jahren abgeben.

Nach 14 Jahren nimmt Holly Willoughby ihren Hut bei der ITV-Frühstückssendung. In ihrer Stellungnahme hatte sie den Vorwurf der Entführung durch einen Mann, den sie in ihrer Stellungnahme nicht erwähnte, zurückgewiesen. Die Journalistin ist seit dem Vorfall in der vergangenen Woche nicht mehr bei «This Morning» aufgetreten. Verschiedene Quellen sprechen von einer geplanten Entführung, Vergewaltigung und Ermordung."An alle, die im Laufe der Jahre bei der Sendung mitgewirkt haben, vielen Dank. Das ist ein schwieriger Abschied, ihr seid unglaublich und ich werde für immer stolz auf das sein, was wir zusammen gemacht haben", sagte Willoughby in einem Statement, das sie auf Instagram postete. "Danke an alle bei ITV, die uns unterstützt haben. Jedem Gast, der auf unserem Sofa gesessen hat, danke. Vor allem aber danke ich den wunderbaren Zuschauern. Ihr wart so loyal, so unterstützend und jeden Tag die allerbeste Gesellschaft.""Es war mir eine Ehre, Teil dieser Geschichte zu sein, und ich weiß, dass diese Geschichte noch viele Kapitel hat", sagte sie über «This Morning». "Traurigerweise habe ich jetzt das Gefühl, dass ich diese Entscheidung für mich und meine Familie treffen muss. Ich werde euch alle so sehr vermissen."