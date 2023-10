Quotencheck

Zehn Folgen der neuen Reality-Doku-Soap baute RTLZWEI Ende September ins Nachmittagsprogramm ein. Konnte das Format mit der Sommerausstrahlung von «B:REAL» mithalten?

RTLZWEI hat für die 17-Uhr-Stunde inzwischen ein Format gefunden, das man im Sommer über mehrere Wochen testete und von dem man nun 100 Folgen bestellt hatte. «B:REAL» pausierte zwischen Juli und September im Nachmittagsprogramm, diese Zeit überbrückte der Grünwalder Sender mit seinen Sozialreportagen «Hartz rot gold» und «Hartz und herzlich» sowie eine ganz ähnlich gelagerten Reality-Doku-Soap. Vonblieb aber nur zwei Wochen auf Sendung, denn RTLZWEI bestellte nur zehn Folgen.Los ging es am 18. September vor 0,09 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die einen katastrophalen Marktanteil von 0,7 Prozent zur Folge hatten. In der Zielgruppe wurden nur 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie ebenfalls schreckliche 0,8 Prozent gemessen. An Tag zwei sank das Interesse auf 0,06 Millionen, darunter erneut 0,01 Millionen Umworbene. Die Marktanteile sanken auf 0,5 respektive 0,7 Prozent – schlechter hätte der Start kaum laufen können.Doch ab dem 20. September ging es aufwärts. Die Reichweite stieg auf 0,13 Millionen, der Marktanteil auf 1,2 Prozent. Mit 0,06 Millionen werberelevanten Sehern waren solide 3,5 Prozent drin. Am Donnerstag kam «VIPs Only!» auf 0,11 Millionen Interessierte und 1,0 Prozent sowie mit 0,04 Millionen Jüngeren auf 2,3 Prozent. Die reichweitenstärkste Folge wurde am 22. September ausgewiesen. Es schalteten 0,20 Millionen Menschen ein, darunter 0,06 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 1,7 respektive 3,2 Prozent beziffert.Der Start in die zweite Sendewoche lief deutlich besser als in Woche eins. 0,13 und 0,17 Millionen wurden am Montag und Dienstag registriert, die Marktanteile landeten bei weiterhin mageren 1,3 und 1,6 Prozent. In der Zielgruppe blieb man die Woche über stabil, denn am Montag und Donnerstag verbuchte RTLZWEI jeweils 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige, dazwischen standen zweimal 0,06 Millionen zu Buche. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,1, 3,4, 3,7 und 3,1 Prozent. Das Finale enttäuschte auf ganzer Linie. Nur 0,07 Millionen interessierten sich für die zehnte Ausgabe, es stammten nur 0,02 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile von 0,7 Prozent bei allen und 1,2 Prozent bei den Jüngeren waren sehr schlecht.Unterm Strich war «VIPs Only! Mit dem Jetset um die Welt» kein Erfolg und konnte nicht an «B:REAL» anknüpfen. Durchschnittlich schalteten die zweiwöchige Ausstrahlung nur 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem schlechten Marktanteil von 1,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe erzielte RTLZWEI mit 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen 2,5 Prozent – ein Wert weit unterhalb des ohnehin derzeit niedrigen Senderschnitts.