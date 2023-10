«Mayflies» startet bei Acorn TV

US-Fernsehen

Martin Compston und Tony Curran spielen die Hauptrollen in der zweiteiligen Adaption des Romans von Andrew O'Hagan.

Acorn TV wird am Montag, den 30. Oktober, exklusiv die Miniserieausstrahlen. Die für den BAFTA-Award nominierte Andrea Gibb («Elizabeth Is Missing», «Call the Midwife») hat das Drehbuch zu Andrew O'Hagans Bestseller und preisgekrönten Roman "Mayflies: A Novel" geschrieben. In der limitierten Serie spielen Martin Compston («Line of Duty»), Tony Curran («Your Honor»), Ashley Jensen («Agatha Raisin»), Tracy Ifeachor («Treason»), Rian Gordon («Karen Pirie») und Tom Glynn-Carney («House of the Dragon» ). «Mayflies»ist ein Mahnmal für die Euphorie der Jugend und für die Tragödie des Alltags und erzählt die Geschichte eines zärtlichen Abschieds von einer alten Verbindung, während sie das Glück und die Kosten der Liebe entdecken.Dreißig Jahre, nachdem sie sich zum ersten Mal trafen und über Musik, Filme und den rebellischen Geist in der schottischen Kleinstadt, in der sie geboren wurden, verbunden waren, erhält der erfolgreiche Schriftsteller Jimmy Collins (Compston) verheerende Nachrichten und eine schockierende Bitte von seinem besten Freund Tully Dawson (Curran). Tully möchte die Kontrolle über seine Krebsdiagnose im Endstadium übernehmen und sein Leben durch Sterbehilfe in der Schweiz beenden, und er möchte, dass Jimmy ihm dabei hilft. Während Jimmy mit diesem lebensverändernden moralischen Dilemma ringt, denken die beiden Männer über ihre Freundschaft und den Verlauf ihres Lebens nach und erinnern sich an ein magisches Teenager-Wochenende in Manchester, an dem sie ein Gelübde ablegten – das Leben anders anzugehen.«Mayflies», eine exklusive Serie von Acorn TV, wurde von Andrea Gibb, die auch als ausführende Produzentin fungiert, geschrieben und für das Fernsehen adaptiert. Regie führte Peter Mackie Burns. Ausführende Produzenten sind Claire Mundell, Gaynor Holmes, Gavin Smith, Andrew O'Hagan, Adrian Burns und Mark Young. Produzent ist Brian Kaczynski. Die Serie ist eine Produktion von Synchronicity Films für BBC. All3Media übernimmt den internationalen Vertrieb.