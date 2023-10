Adult Swim bestellt «Women Wearing Shoulder Pads»

US-Fernsehen

Neben der Stop-Motion-Serie hat man auch die Serie «Yolo» verlängert.

Auf der New York Comic Con kündigte Adult Swim die neue Stop-Motion-Seriean, die eine wohlhabende Spanierin, die in Ecuador lebt, auf ihrer Reise durch die komplizierte Welt von Liebe, Familie, Werbung und Cuyes, auch bekannt als südamerikanische Meerschweinchen, begleitet. Die neue Serie wird die erste spanischsprachige Serie von Adult Swim sein und gleichzeitig eine Rückkehr zum Stop-Motion-Animationsformat bedeuten.Während des Panels gab Adult Swim außerdem die Verlängerung der dritten Staffel der Zeichentrickkomödievon Michael Cusack bekannt. Nach einer zweiten Staffel, die in den wichtigsten Demoskopen auf Platz 2 im Kabelfernsehen landete, wird die dritte Staffel, «Yolo: Rainbow Trinity», ein Paar australischer bester Freunde bei absurden und fantastischen Abenteuern begleiten.«Women Wearing Shoulder Pads» ist eine viertelstündige Komödie mit einer rein weiblichen Besetzung, in deren Mittelpunkt Marioneta steht, eine extrem wohlhabende und ehrgeizige Spanierin, die in Südamerika lebt, um Geschäfte zu machen und sich zu vergnügen. Die Serie, die komplett auf Spanisch mit englischen Untertiteln produziert wird, stammt von Gonzalo Cordova («Tuca & Bertie», «Adam Ruins Everything») in Zusammenarbeit mit dem in Mexiko-Stadt ansässigen Studio Cinema Fantasma («Frankelda's Book of Spooks»)."Wir haben zwar schon eine Million Stop-Motion-Shows in spanischer Sprache gesehen, in denen sich alles um Meerschweinchen dreht, aber Gonzalos einzigartige Stimme und die visuell reichhaltige Stop-Motion von Cinema Fantasma bedeuteten, dass wir uns «Women Wearing Shoulder Pads» nicht entgehen lassen konnten", so Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim. "Wir sind auch große Fans von Michael Cusacks kreativer Vision, und es ist ein großer Gewinn für uns, mit ihm an dem urkomischen «YOLO» weiterzuarbeiten."