Hulu bringt «L.A. Law» zurück

US-Fernsehen

Die gesamte Serie aus dem Jahr 1986 wurde in HD remastert.

Alle 172 Episoden des klassischen 80er-Jahre-Justizdramas, das von Steven Bochco und Terry Louise Fisher geschaffen wurde und in dem Harry Hamlin, Jimmy Smits, Blair Underwood und Susan Dey in den Hauptrollen zu sehen sind, wurden von Disney in HD mit einem Seitenverhältnis von 16:9 neu gemastert und können ab dem 3. November auf Hulu gestreamt werden. Die kommerziell lizenzierte Originalmusik wurde beibehalten und aufgewertet.«L.A. Law» ist eine einstündige Dramaserie, die das verflochtene persönliche und private Leben der Mitarbeiter der Anwaltskanzlei McKenzie, Brackman, Chaney & Kuzak in Los Angeles beschreibt. Die seit langem laufende und beliebte Serie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter fünf Emmy-Awards und sieben weitere Nominierungen sowie vier Golden Globe-Awards und fünf weitere Nominierungen.Die Besetzung bestand aus Harry Hamlin, Jill Eikenberry, Michele Greene, Alan Rachins, Jimmy Smits, Michael Tucker, Richard Dysart und Corbin Bernsen. Außerdem waren Susan Dey, Susan Ruttan, Blair Underwood, Larry Drake, Amanda Donohoe, John Spencer und Cecil Hoffman dabei. Sheila Kelley, Conchata Ferrell, A. Martinez, Lisa Zane, Debi Mazar, Alexandra Powers und Alan Rosenberg komplementieren das riesige Ensemble.