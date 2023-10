«Planet Earth III» kommt zu AMC+

US-Fernsehen

AMC wird die neue Staffel auch bei BBC America ausstrahlen.

Am Samstag, den 4. November um 20.00 Uhr strahlt BBC America die Naturwissenschaftsserieaus, die am selben Tag auch auf AMC+ zu sehen sein wird. Außerdem hat der Sender den brandneuen offiziellen Trailer zur Serie veröffentlicht. Der renommierte Naturforscher und dreifache Emmy-Preisträger Sir David Attenborough führt durch die achtteilige Serie, die von Emmy-Preisträger Mike Gunton produziert und von dem ebenfalls für einen Emmy nominierten Matt Brandon inszeniert wird.Sieben Jahre nach dem Emmy- und BAFTA-prämierten «Planet Earth II» begibt sich der mit Spannung erwartete dritte Teil auf eine Reise über die Kontinente und enthüllt die Wunder unseres Planeten. Die fesselnde Serie zeigt nie zuvor gesehene Verhaltensweisen und taucht tief in die Geschichten und Charaktere der Tiere ein, die die neuen Herausforderungen widerspiegeln, denen sich die Tierwelt in unserer modernen, überfüllten Welt stellen muss. Die Serie zeigt auch die wachsende Notwendigkeit, die Natur zu erhalten und wiederherzustellen. In der letzten Folge lernen die Zuschauer einige der engagierten "Helden" aus aller Welt kennen, die ihr Leben riskieren, um die Tierwelt und die lebenswichtigen Ökosysteme des Planeten Erde zu schützen.Die Komponisten Hans Zimmer, Jacob Shea, Sara Barone und Dan Smith von Bastille haben gemeinsam an der Filmmusik für «Planet Earth III» gearbeitet. Die Dokumentationsreihe ist eine naturkundliche Produktion der BBC Studios in Koproduktion mit BBC America, ZDF und France Televisions in Zusammenarbeit mit der Open University für die BBC. Ausführender Produzent ist Mike Gunton, Produzent der Serie ist Matt Brandon. BBC Studios ist für den weltweiten Vertrieb verantwortlich.