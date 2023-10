«Daily Show»: Neuer Anlauf

US-Fernsehen

Derzeit sind Sarah Silverman und Leslie Jones als Gastmoderatoren zu sehen.

Seit mehr als einem Jahr sucht Comedy Central einen Nachfolger für Trevor Noah. Der Komiker hat die Moderation derabgegeben, seitdem überbrückt der Sender die Wochen mit Gastmoderatoren. Es gab bereits vielversprechende Kandidaten, die aber nach eingehender Prüfung nicht genommen wurden.Comedy Central will ab Montag, den 16. Oktober 2023 neue Folgen aufzeichnen. Wie andere Late-Night-Shows war auch die «Daily Show» während des fünfmonatigen Autorenstreiks nicht zu sehen. Michael Kosta, einer der Mitarbeiter, wird die Sendung in der ersten Woche moderieren.Desus Nice, Charlamagne tha God, Sarah Silverman, Leslie Jones, das gesamte Autorenteam und Michelle Wolf werden in den kommenden Wochen folgen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wahrscheinlich verschiedene Teams die Moderation übernehmen. Der Sender hat angekündigt, dass er bis 2024 einen neuen festen «Daily»-Moderator haben will.