Pastewka dreht ZDF-Komödie

Bastian Pastewka spielt in dem Film einen zufriedenen Durchschnittsbürger, der es mit der Wahrheit aber nicht allzu genau nimmt.

Bastian Pastewka bleibt weiterhin einer der beliebtesten und gefragtesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Nach seinen Auftritten bei «Wer stiehlt mir die Show?» und «LOL: Last One Laughing» stand er im Frühjahr für die Prime-Video-Serie «Never Ever» gemeinsam mit Anke Engelke vor der Kamera. Nun hat der als wandelndes TV-Lexikon bekannte Komiker eine neue Rolle gelandet – diesmal beim ZDF . Für Komödie(Arbeitstitel) steht Pastewka aktuell in Berlin vor der Kamera und verkörpert den Familienvater Hajo Siewers, der ein durchschnittliches Leben führt, allerdings eine Charakterschwäche hat.Hajo Siewers lebt mit seiner Frau Vera (Katrin Wichmann) und Teenagersohn Marvin (Arthur Gropp) in einer Einfamilienhaussiedlung, zahlt regelmäßig den Kredit ab und arbeitet mit Freude im Autohaus. Er ist ein zufriedener Durchschnittsbürger, nimmt es mit der Wahrheit aber nicht allzu genau. Hajo dehnt, manipuliert und interpretiert sie großzügig um, so dass er schon selbst nicht mehr genau weiß, was wahr ist und was nicht. Als er den Bogen überspannt und in der Not behauptet, seine Frau Vera sei tot, reitet er sich in ein Lügengestrüpp hinein, in dem er alles zu verlieren droht, was er liebt.Neben Pastewka, Wichmann und Gropp spielen in weiteren Rollen unter anderem Lina Beckmann, Holger Stockhaus, Pina Kühr, Benita Sarah Bailey, Heike Reichenwallner, Niels Bruno Schmidt und Tim Seyfi. Erik Haffner inszeniert das Drehbuch von Ralf Husmann. Es produziert die MadeFor Film, als Produzent fungieren Ralf Husmann, Junior Producerin ist Emina Smajić.