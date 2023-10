Nitro zeigt neue «Tuning Profis»-Folgen

TV-News

Ab November schraubt der Berliner Werkstattchef Charly und sein Team unter anderem an einem rostenden VW Caddy herum.

Das Daytime-Programm des RTL-Senders Nitro bleibt den Automobilien fest verbunden. Neben «Verkauft & Zugelassen» am Sonntagnachmittag und «Top Gear» an beiden Tagen des Wochenendes melden sich ab Samstag, 4. November,mit einer neuer Staffel zurück. Bei den acht geplanten Ausgaben handelt es sich um die inzwischen fünfte Staffel der 2019 gestarteten Doku-Soap.In der ersten Folge, die um 13:20 Uhr gesendet wird, steht der grüne VW Caddy von Stephanie Weßling im Mittelpunkt. Obwohl das Auto im niedersächsischen Ostenwald seit Jahren vor sich hin rostet, ist der Wagen ihr ganzer Stolz, auf dem sie selbst das Fahren gelernt hat. Aber erst Mutter Doris kommt auf die Idee, die Tunings Profis einzuschalten, um das Schätzchen zu retten. Die Berliner Truppe um Werkstattchef Charly nimmt die Herausforderung zunächst einmal an, nicht wissend, welche Probleme auf sie zukommen.Für «Die Tuning Profis» ist es die zweite Staffel nach ihrem Ausflug ins VOX-Programm im Sommer 2022. Die vier damals am Sonntagvorabend gesendeten Folgen generierten sehr wechselhafte Einschaltquoten, die in der Zielgruppe von schlechten 4,0 bis zu ordentlichen 7,5 Prozent reichten. Auch die bislang letzte Nitro-Staffel hatte zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember 2022 mit wechselhaften Quoten zu kämpfen. Trotz der Konkurrenz der Fußball-Weltmeisterschaft reichte es im Schnitt aber für ordentliche 2,2 Prozent Marktanteil.