«TV total»: Das neue Qualitätsprogramm?

Nach knapp zwei Jahren muss man sagen, dass die Show mit Sebastian Pufpaff gut unterhält.

In dieser Woche machen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner einen Streifzug durch das Comedy-Programm und beginnen mit der ProSieben-Show «TV total», die Mitte November schon wieder zwei Jahre zurück ist. Inzwischen haben sich die Quoten eingependelt, weil die Sendung ihre innere Mitte gefunden hat: Die Fernsehzuschauer können sich auf lustige Einspielfilme und einen langen Stand-Up freuen.Eine andere Humorschiene bedient dagegen die ProSieben-Show «Late Night Berlin». Die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Sendung wird aktuell dienstags gegen 22.30 Uhr ausgestrahlt und kann ohne ein entsprechendes Vorprogramm nicht überzeugen. Allerdings gehen zahlreiche Clips aus der Late-Night-Show viral und erreichen via YouTube ein großes Publikum.Zum Schluss werfen Roth und Riedner noch einen Blick auf das Zweite Deutsche Fernsehen. Seit knapp drei Jahren ist dort Jan Böhmermann mit dem «ZDF Magazin Royale» unterwegs. Die Sendung ist eine halbstündige satirische Aufarbeitung zu politischen oder gesellschaftsrelevanten Themen. Zuletzt knöpfte man sich die rassistischen Aussagen in WhatsApp-Gruppen der Polizei vor.