«Schnäppchenhäuser» drängen «B:REAL» aus dem Programm

TV-News

RTLZWEI verzichtet am Mittwochabend künftig auf die Zweitverwertung der Nachmittagssendung «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben».

Im Sommer lief es für die neue RTLZWEI-Nachmittagssendungrecht ordentlich. Zwar waren die Reichweiten niedrig, doch immerhin passte die Einschaltquote in der Zielgruppe, die bei 4,5 Prozent lag. Nach 15 Test-Episoden bestellte RTLZWEI gleich 100 weitere für die zweite Staffel, die seit Anfang Oktober ausgestrahlt wird. Doch möglicherweise war der Grünwalder Sender bei der Bestellung der filmpool-Produktion etwas übereifrig. Die neuen Folgen brachten es bislang nur auf 2,5 Prozent Marktanteil in der 17-Uhr-Stunde.Auch an anderer Stelle hatte «B:REAL» zuletzt Probleme. Schon im August versuchte RTLZWEI der Reality-Doku-Soap mehr Bekanntheit zu verleihen, indem man die Serie in Doppelfolgen am Mittwochabend ab 22:15 Uhr wiederholte. Im August hielt man dies drei Wochen lang durch, 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren zu wenig. Auch seit dem 4. Oktober läuft «B:REAL» in der späten Primetime – mit noch weniger Erfolg.Deshalb zog RTLZWEI noch früher die Reißleine und nimmt «B:REAL» mit sofortiger Wirkung aus dem Programm am Mittwochabend. Am gestrigen Abend generierte die Doppelfolge lediglich 1,5 und 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Stattdessen sendet RTLZWEI ab 18. Oktober im Anschluss an «Die Wollnys» die Renovierungssendungenum 22:15 Uhr undab 23:20 Uhr. Das Reality-Publikum muss somit künftig mit der «B:REAL»-Ausstrahlung am Nachmittag um 17:05 Uhr vorlieb nehmen.