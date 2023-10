Food Network startet «Chopped: Julia Childs Kitchen»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat insgesamt fünf neue Folgen aufgenommen, die Mitte November starten.

Sechzehn Küchenchefs, die sich in Sachen Julia Child bestens auskennen, sind bereit, ihr Fachwissen in dem neuen fünfteiligen Turnierunter Beweis zu stellen, das von Ted Allen moderiert wird und am Dienstag, den 14. November um 20:00 Uhr auf Food Network Premiere hat. Mit Leidenschaft und Kreativität kämpfen die Köche in vier Vorrunden um einen Platz im Finale, wo sie die Chance haben, um den ultimativen Gastronomen-Großpreis zu kämpfen – eine Julia Child-Reise nach Frankreich im Wert von 25.000 Dollar.Bei dem Versuch, Julias Rezepten einen innovativen und modernen Dreh zu geben, indem sie Zutaten aus dem geheimnisvollen Korb verwenden, die von ihren klassischen französischen Gerichten inspiriert sind, müssen die Teilnehmer nicht nur ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen, sondern auch ihr Wissen darüber, was Julia Child so berühmt gemacht hat. Die Köche müssen dem Vermächtnis von Julia Child gerecht werden, während sie von einer wechselnden Jury bewertet werden, zu der Scott Conant, Susan Feniger, Amanda Freitag, Alex Guarnaschelli, Nilou Motamed, Michael Voltaggio und die Schauspielerin und Autorin Isabella Rossellini aus der Max-Comedy-Serie Julia gehören."Julia Child ist eine wahre Ikone und kulinarische Heldin, die Generationen von Köchen beeinflusst hat und weiterhin beeinflusst", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Dieses Turnier ist eine Hommage an eine Legende und bietet gleichzeitig eine aufregende Variante einer beliebten Serie. Die Action wird durch die einzigartigen Herausforderungen und Zutaten, die ihr zu Ehren eingesetzt werden, noch gesteigert."