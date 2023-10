«Die Verräter» gewinnen in der Zielgruppe erstmals wieder leicht dazu

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt gelang es weiterhin nicht, doch bei den Jüngeren konnte der Abwärtstrend nun erstmals gestoppt werden.



Nachdem Florian Fitz bereits als Verräter enttarnt und aus der Runde verbannt worden war, mussten ich nun Anna-Carina Woitschack und Jalil allein gegen die Loyalen behaupten. In der neusten Folge vonwurde es wieder spannend, nachdem Anna-Carina einen Giftmord an Shermine Shahrivar ohne Absprache mit Jalil begangen hatte. Dieser befürchtete, ans Messer geliefert zu werden und schürte so Misstrauen gegen Ann-Carina. Statt sich gemeinsam gegen die Loyalen zu behaupten, spielen sich die Verräter nun so gegenseitig aus.In der Vorwoche hatte RTL mit 1,35 Millionen Fernsehenden sowie annehmbaren 5,8 Prozent Marktanteil deutlich verloren. Die 0,44 Millionen Jüngeren waren in den einstelligen Bereich auf 8,8 Prozent gerutscht. Der Abwärtstrend setzte sich auf dem Gesamtmarkt auch in dieser Woche fort. Die 1,26 Millionen Interessenten kamen nun lediglich auf mäßige 5,3 Prozent. Die 0,49 Millionen Umworbenen fingen sich hingegen und zogen mit soliden 9,6 Prozent erstmals leicht an.VOX hatte in der Vorwoche mit der neuen Dokureihegestartet. Von zu Beginn 0,97 Millionen Zuschauern hatte sich die Reichweite nun auf 1,01 Millionen Menschen gesteigert. Der Marktanteil lag nun bei passablen 4,2 Prozent. Von den zuletzt 0,38 Millionen Werberelevanten waren gestern jedoch nur noch 0,31 Millionen übrig. Hier fiel die Quote von 7,4 auf solide 6,0 Prozent zurück.