«Aktenzeichen XY Ungelöst» hat die Nase deutlich vorne

Quotennews

Doch auch die Wiederholung des Krimis schlug sich im Ersten sehr gut. Nur in der jüngeren Gruppe hatte man keinerlei Chance gegen das ZDF.



Ein Beerensammler stolperte über die sterblichen Überreste einer Frau, die in einem Loch im Boden mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Ein Kurierfahrer wachte während seiner Nachtschicht in einer Garage auf, doch er wusste nicht, wie er dorthin gelangt ist. Ein Verbrecher-Duo greift zu allen Mitteln, um Juweliergeschäfte in der Innenstadt auszurauben. Diese und andere bislang ungelöste Fälle wurden in der gestrigen neuen Ausgabe vonvorgestellt.Vor etwa einem Monat überzeugte die letzte Folge 5,27 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was zu starken 21,7 Prozent Marktanteil führte. Die 1,00 Millionen Jüngeren sicherten sich eine ausgezeichnete Quote von 18,8 Prozent. Ganz konnte man mit diesen Höchstwerten nicht mithalte. Mit 5,09 Millionen Zuschauern sowie hohen 20,3 Prozent war man allerdings weiterhin sehr gut aufgestellt. Dies reichte für den zweiten Platz auf der Tagesrangliste hinter der «Tagesschau». Die 0,95 Millionen 14- bis 49-Jährigen schlugen sich mit herausragenden 17,7 Prozent Marktanteil ähnlich gut.Das Erste setzte auf den Krimiaus dem Jahr 2021. Tatsächlich steigerte man sich von 3,45 Millionen Interessenten bei der Erstausstrahlung auf nun 4,18 Millionen Neugierige. Mit starken 16,7 Prozent Marktanteil musste sich der Sender somit ebenso wenig verstecken. Die 0,33 Millionen Jüngeren konnten allerdings bei Weitem nicht mit der Konkurrenz mithalten. So wurden hier lediglich annehmbare 6,2 Prozent Marktanteil gemessen.