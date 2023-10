Netflix stellt zwei Animationsfilme ein

US-Fernsehen

Auch der Streamingdienst hat zahlreiche Stellenstreichungen bekannt gegeben.

Die Animationsabteilung und die Filmproduktion von Netflix werden umstrukturiert. Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, führt dies zu zahlreichen Stellenstreichungen und die Einstellung von zwei Animationsfilmen, die sich derzeit in der Vorproduktion befinden. Das Unternehmen sucht nach externen Produzenten, die die Inhalte anliefern können.Bislang schwieg das Unternehmen Netflix über die Zahl der Stellenstreichungen, allerdings hofft man in der kommenden Woche eine konkrete Antwort zu bekommen. Derzeit ist Karen Toliver für die Animationsfilme und Produktionen verantwortlich. Sie hat ihre Strategie angepasst, um weitere Deals mit anderen Produktionsstudios zu schließen.Zwei Filmprojekte haben eine Wendung genommen. Bei dem einen handelt es sich um einen bisher nicht angekündigten Film mit dem Titel «Escape From Beverly Hills», der nun wieder auf dem freien Markt erhältlich ist. Der zweite Film heißt «Tunga» und wurde 2019 von Netflix an den zimbabwischen Regisseur Godwin Jabangwe verkauft. Der Film hat seine Wurzeln in der Mythologie der Shona-Kultur und erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das auf der Suche nach einer mythischen Stadt ist, in der ältere Geister ihr das Herbeirufen von Regen beibringen können, um ihre Gemeinschaft vor einer tödlichen Dürre zu retten. Der Film wird bei Netflix bleiben und wurde in die Entwicklungsphase zurückversetzt.