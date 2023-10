arte erweitert Partnernetzwerk

TV-News

Mit der Erweiterung um den lettischen öffentlich-rechtlichen Sender LTV vergrößert sich das europäische Netzwerk auf elf Partner.

Im Juni 2022 hatte der deutsch-französische Kultursender arte sein europäisches Partnernetzwerk um den spanischen Sender RTVE (Corporación Radio y Televisión Española) und den litauischen Sender LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) erweitert. Nun hat schließt sich auch der lettische öffentlich-rechtliche Sender LTV (Latvijas Televizija) dem Netzwerk, dem auch RTBF (Belgien), ORF (Österreich), YLE (Finnland), CT (Tschechien), SSR SRG (Schweiz), RAI Com (Italien), der Film Fund Luxembourg und RTÉ (Irland) angehören.Ein entsprechendes Assoziierungsabkommen zwischen arte und LTV wurde in der heutigen Mitgliederversammlung des Kultursender abgeschlossen. Das Abkommen umfasst unter anderem die gemeinsame Arbeit an Koproduktionen sowie gemeinsame Vorabkäufe. Die redaktionelle Zusammenarbeit mit LTV hat in diesem Jahr bereits mit den verschiedenen Häusern der ARTE-Gruppe begonnen. So steht das von ARTE GEIE koproduziertemit der weltbekannten lettischen Organistin Iveta Apkalna auf arte.tv zum Abruf bereit. Außerdem ist das von ZDF/arte angekaufteabrufbar. 2024 ist zudem die Aufzeichnung vonaus der Lettischen Nationaloper im Rahmen der Saison ARTE Opera geplant. Die Assoziationsverträge legen außerdem fest, dass die Partner mit beratender Stimme in den wichtigsten Gremien des Senders vertreten sein werden: in der Mitgliederversammlung, der Programmkonferenz und im Programmbeirat.Bruno Patino und Peter Weber, Präsident und Vizepräsident des Vorstands, betonten, dass das Netzwerk aus europäischen Partnersendern ein Eckpfeiler der Umsetzung der Strategie für den europäischen Ausbau von arte sei: „Die Assoziationsverträge tragen entscheidend zum europäischen Charakter von arte bei, sowohl in Bezug auf unser Programmangebot als auch auf die Unternehmensführung. Gerade angesichts des geopolitischen Kontexts, halten wir es für äußerst erfreulich, einen weiteren öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Baltikum in unser Partnernetzwerk aufnehmen zu können. Getreu seinem Auftrag, das Verständnis und die Annäherung der Europäerinnen und Europäer zu fördern, leistet arte einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Kulturraums.“Ivars Priede, der Vorsitzende des LTV-Verwaltungsrates, begrüßte die Vereinbarung mit arte, „einem Sender, der weltweit für seine Offenheit und seine hervorragenden Programme bekannt ist. Die Kultur spielt eine entscheidende Rolle in unseren von Konflikten geprägten Gesellschaften. Diese Partnerschaft soll ein Zeichen der Hoffnung für unsere europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sein, bei denen ein Bedarf nach Orientierung besteht.“