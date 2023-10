Falschinformationen: EU fordert Musk auf einzuschreiten

Vermischtes

Auf dem Kurznachrichten-Dienst X werden zahlreiche Falsch-Informationen verbreitet. Geschäftsführer Elon Musk schiebt die Schuld zur EU.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.



Merci beaucoup. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

Israel is attempting to suppress this platform where people can freely express their thoughts. Remember, a few days ago, Biden mentioned that X spreads disinformation. Please connect the dots; this Biden figure seems to be involved in everything. — H• 𝕏 (@HButterfly33) October 11, 2023

Die Europäischen Union (EU) versucht gegen die zahlreichen Falschinformationen auf dem Kurznachrichten-Dienst 𝕏 (ehemals Twitter) vorzugehen. Der EU-Kommissar Thierry Breton schrieb an Geschäftsführer Elon Musk: "Nach den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel haben wir Hinweise darauf, dass Ihre Plattform zur Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformationen in der EU genutzt wird. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Gesetz über digitale Dienste sehr genaue Verpflichtungen in Bezug auf die Moderation von Inhalten festlegt.“Breton weiter: "Wenn Sie Hinweise auf illegale Inhalte in der EU erhalten, müssen Sie rechtzeitig, sorgfältig und objektiv Maßnahmen ergreifen und die betreffenden Inhalte entfernen, wenn dies gerechtfertigt ist. Uns liegen aus qualifizierten Quellen Berichte über potenziell illegale Inhalte vor, die trotz Warnungen der zuständigen Behörden in Ihrem Dienst zirkulieren." Der Politiker teilte mit, dass bei Nichteinhaltung der Regeln eine mögliche Sanktion drohen könnte.Musk antwortete auf den Beitrag und schob die Verantwortung zur Europäischen Union: "Unsere Politik ist, dass alles offen und transparent ist, ein Ansatz, den die EU meines Wissens unterstützt. Bitte listen Sie die Verstöße, auf die Sie anspielen, auf 𝕏, damit die Öffentlichkeit sie sehen kann. Merci beaucoup." Breton antwortete: "Sie sind sich der Berichte Ihrer Nutzer - und der Behörden - über gefälschte Inhalte und Gewaltverherrlichung wohl bewusst. Es liegt nun an Ihnen, zu zeigen, dass Sie Ihren Worten Taten folgen lassen. Mein Team steht Ihnen weiterhin zur Verfügung, um die Einhaltung des DSA zu gewährleisten, den die EU weiterhin rigoros durchsetzen wird."Das Gespräch gipfelte in einer Verschwörungstheorie: "Israel versucht, diese Plattform der freien Meinungsäußerung zu unterdrücken. Erinnern Sie sich, dass Biden vor ein paar Tagen sagte, 𝕏 verbreite Desinformation. Bitte verbinden Sie die Punkte; dieser Biden scheint in alles verwickelt zu sein", so Musk.