Rundschau

Inspiriert von den Werken Edgar Allan Poes, erzählt die Serie die Geschichte einer Familiendynastie, die zerbricht, als ihre Erben auf mysteriöse Weise zu sterben beginnen.Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und zurückkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und immer gefährlicheres Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Ravonna Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu haben.In der Neuauflage der NBC-Comedyserie zieht Dr. Frasier Crane (Kelsey Grammer) nach Boston, wo er bekannte Gesichter wiedersieht, neue Freunde findet und versucht, seinen Sohn Freddy (Jack Cutmore-Scott) wiederzusehen.In einem Hotel bezahlt No Hyung-soo (Jin Sun-kyu) Joo Young (Jun Jong-seo) für Sex, landet aber stattdessen bei einer Organversteigerung auf dem Schwarzmarkt. In diesem südkoreanischen Thriller, der auf dem gleichnamigen preisgekrönten Kurzfilm von Lee Chung-hyun basiert, bricht ein Erdbeben aus und alle müssen ums Überleben kämpfen.Archer ist eine animierte, halbstündige Komödie, die beim International Security Intelligence Service (ISIS) spielt, einer Spionagebehörde, in der Spionage und globale Krisen für ihre hochqualifizierten Mitarbeiter nur Anlässe sind, um gemeinsam zu verwirren, zu untergraben, zu verraten und fürstlich zu vermasseln.