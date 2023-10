Mystery-Serie «Schnee» startet Ende November

TV-News

Der zweite Teil des Sechsteilers ist am späten Freitagabend zu sehen. Anfang November ist die Serie bei arte zu sehen.

kommt: Die arte-Mediathek stellt die Miniserie am 9. November online, am 16. November, um 20.15 Uhr werden die ersten drei Episoden ausgestrahlt, ehe acht Tage später die Episoden vier bis sechs ab 20.15 Uhr auf Sendung gehen. Die ARD Mediathek stellt die Serie am 22. November online. Im Ersten ist der Sechsteiler ab Mittwoch, den 29. November 2023, um 20.15 Uhr zu sehen. Die letzten drei Geschichten sind am Freitag, 1. Dezember, ab 22.20 Uhr zu sehen.Die Ärztin Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier) zieht mit ihrer Familie in das Bergdorf Rotten. Ihre zehnjährige Tochter Alma (Laeni Geiseler) leidet an schwerem Asthma, die Bergluft soll die Krankheit lindern. Doch die erhoffte Idylle hat Risse: Der Schneemangel bedroht den Wintersportort. Die Eltern ihres Mannes Matthi (Robert Stadlober), die größten Hoteliers der Gegend, träumen von besseren Zeiten und planen die Sprengung eines Bergrückens, um eine neue Gondelstation zu bauen. Als der schmelzende Gletscher dann eine lang verschüttete Leiche freigibt, werden Lucia und ihre Tochter Alma in mysteriöse Vorkommnisse hineingezogen, auch weil das Mädchen behauptet, sie kommuniziere mit der Toten aus dem Eis. Kommissar Prochazka (Stipe Erceg) ermittelt bald und bemerkt, wie der Fund droht, das Dorf gegen Lucia aufzubringen und ihre Ehe zu zerreißen. Lucia erkennt, dass die Geheimnisse des Dorfes nur aufgedeckt werden können, wenn sie sich dem Mythos des Berges stellt.„Mystery ist ein selten bespieltes Genre im deutschen Fernsehen. Umso mehr hat uns bei diesem österreichisch-deutschen Serien-Projekt überzeugt, wie die Story das brisante Thema Klimawandel mit einer dramatischen Familiengeschichte verknüpft und dabei gleichzeitig eine große atmosphärische Dichte bietet – nicht zuletzt aufgrund der Kriminalstory, insbesondere aber über die integrierten Mystery- Elemente“, sagen BR-Leiterin Spielfilm/Serie Bettina Ricklefs und ORF-Fiction-Chefin Katharina Schenk in einem gemeinsamen Statement. „Der Schnee bleibt aus, die Gletscher schmelzen, die Natur nimmt Rache und bringt eine schreckliche Wahrheit ans Licht. Mit viel Frauen-Power – Barbara Albert, gemeinsam mit Produzentin Gabriela Bacher als kreatives Lead-Team, den beiden jungen Regisseurinnen Esther Rauch und Catalina Molina, mit Leah Striker an der Kamera und einer herausragenden Brigitte Hobmeier in der Hauptrolle, die diese Geschichte trägt – ist diese hochwertige und visuell starke Serie entstanden. Größtenteils auf über 2.000 Meter Höhe in den Dolomiten im Veneto und in Südtirol mit einem großartigen Cast gedreht, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Gemeinsam mit unseren Partner:innen des NDR und ARTE freuen wir uns, unsere Zuschauer:innen mitzunehmen auf diese besondere Reise.“«Schnee» ist eine Produktion der Primary Pictures in Koproduktion mit X-Filme Production in Zusammenarbeit mit Mestiere Cinema, in Koproduktion mit dem ORF, BR, NDR, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von IDM Südtirol – Alto Adige und unterstützt von Regione Veneto Film Fund. Gedreht wurde von 7. März bis 4. Juni 2022 in Südtirol und Venetien.