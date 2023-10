«The Suspect» läuft am 24. November

TV-News

Das Erste strahlt die britische Krimiserie nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Michael Robotham aus.

Am Freitag, 24. November 2023, strahlt Das Erste um 22.20 Uhr die fünfteilige Miniserieaus. Die letzte Szene der Miniserie ist erst um 02.30 Uhr zu sehen. Die Serie ist zeitgleich in der ARD Mediathek abrufbar.Die Serie wurde von Peter Berry geschrieben und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michael Robotham. James Strong führte bei den ersten drei Folgen Regie, Camilla Strøm Henriksen bei den letzten beiden.Auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere schafft der Londoner Psychiater Joseph O’Loughlin einen Coup, der ihn über Nacht zu einem Helden macht. In einer Nacht und Nebelaktion, in der er sich selbst und andere in die Luft sprengt, gelingt es ihm, die Welt zu verändern: Als sich ein junger Krebspatient (Gabin Kongolo) vom Sims eines Hochhauses in den Tod stürzen will, greift Joseph wagemutig ein und kann den Mann von seinem Vorhaben abbringen. In diesem Moment weiß nur sein Freund und Arzt Jack (Adam James), der bei ihm vor kurzem eine beginnende Parkinson-Krankheit diagnostiziert hat, wie sehr er sich damit in Gefahr begibt. Und in der Tat wäre ihm diese Krankheit in diesem Moment beinahe zum Verhängnis geworden.„Ein Roman, der für das Fernsehen oder den Film adaptiert wird, das ist aufregend, macht mich aber auch nervös“, sagte Autor Michael Robotham. „Die Charaktere stammen aus meiner Fantasie, und ich habe sie und ihre Welt erschaffen. Nun übergebe ich sie einem neuen kreativen Team, das sie auf der Leinwand zum Leben erwecken will. Ich muss den Autor:innen, dem Regisseur und den Schauspieler:innen vertrauen, dass sie die Geschichte und die Charaktere genauso lieben wie ich.“