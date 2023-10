Nagelsmann-Debüt gewinnt den Samstag

Quotennews

Aus sportlicher Sicht kann Julian Nagelsmann mit seinem DFB-Debüt zufrieden sein, RTL freut sich über starke Quoten.

Die Ära Flick hat nun endgültig sein Ende gefunden, am gestrigen Samstag steht Julian Nagelsmann, Ex-Bayern-Coach, erstmals an der Seitenlinie des Deutschen Fußball Bundes. Dabei gab es bereits vor der Partie gewisse Überraschungen. Hummels, Goretzka und Thomas Müller finden sich zurück im Kader. Mats Hummels durfte sogar starten, Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) bekommt sein drittes Länderspiel, Chris Führich (VfB Stuttgart) spielt erstmals im Nationaldress. Der freundschaftliche Kick zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland läuft im Free-TV bei RTL zieht schon in der ersten Hälfte ab 21:00 Uhr starke 7,05 Millionen Zuschauern an. Mit dieser überzeugenden Reichweite holt sich der Köln-Sender klasse 27,6 Prozent am TV-Markt, das kann sich sehen lassen. Sportlich lief es in den ersten 45 Minuten eher weniger. Christian Pulisic (AC Mailand) bringt die USA in der 29. Minute in Führung, die DFB-Abwehr um Antonio Rüdiger und Jonathan Tah glänzten hier nicht wirklich. Immerhin zog Deutschland nach, in der 39. Minute bringt Neu-Captain İlkay Gündoğan per Nachschuss den Ausgleich.Die zweite Hälfte sollte schlussendlich für eine klare Entscheidung und mehr Begeisterung bei RTL sorgen. Die Reichweiten steigerten sich auf 7,76 und 2,30 Millionen Zuschauer, somit kletterten die Marktanteile auf grandiose 34,5 und 41,8 Prozent. Kein Wunder, denn das Spiel wurde aus deutscher Sicht sehenswerter. Niclas Füllkrug sollte bereits in der 58. Minute für die 2:1-Führung sorgen, Jamal Musiala legte in der 61. Minute das 3:1 nach. Damit war die Messe gelesen, der Rest war ein eher müder Kick. Das Nagelsmann-Debüt ist damit aus sportlicher, wie auch aus TV-Sicht, ein voller Erfolg.