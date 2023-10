BR Fernsehen feiert «Wir in Bayern»

TV-News

Nächste Woche wird das Magazin 20 Jubiläum gefeiert. Eigentlich hatte man schon im September Jahrestag.

Seit dem 8. September 2003 gibt es das Vorabendmagazinim BR Fernsehen. Das Heimatmagazin läuft werktags zwischen 16.15 und 17.30 Uhr und liefert ungewöhnliche Geschichten aus dem Freistaat. Etwas verspätet feiern die Verantwortlichen vor und hinter der Kamera das Jubiläum.Eine Woche lang feiert «Wir in Bayern» den 20. Geburtstag und öffnet dafür die Türen zum Studio: Täglich dürfen zwei Zuschauerinnen und Zuschauer als «Wir in Bayern»-Insider hinter die Kulissen blicken. Sie erleben, wie die Sendung entsteht, dürfen bei Redaktionsbesprechungen dabei sein, Regie führen und maskieren. Während der Live-Sendung können sie sich aktiv beteiligen - zum Beispiel mit kochen oder Fragen an die Expertinnen und Experten stellen.Moderatorin der ersten Stunde aus einem kleinen Dachstudio in München-Freimann war Sabine Sauer. Bis 2020 moderierte sie 17 Jahre lang das Nachmittagsmagazin. Sie wechselte sich dabei mit Michael Sporer ab, der die Sendung bis heute moderiert, derzeit im Wechsel mit Andrea Lauterbach, Dominik Pöll und Sandra Bouscarrut.In den vergangenen 20 Jahren wurden fast 5.000 Sendungen von «Wir in Bayern» produziert. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert - vom Logo bis zur Dekoration, von der Musik am Anfang bis zur Grafik im Abspann. Was sich nicht geändert hat, ist das Gefühl, das die Sendung vermittelt: "Lust auf Heimat". Das Team will den Zusehern ihre bayerische Heimat mit all seinen Facetten zeigen - von Aschaffenburg bis Passau, von Kempten bis Hof. Darüber hinaus finden sich hier zahlreiche Serviceinformationen zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Freizeit und Reisen, Recht und Finanzen sowie Haushaltstipps.