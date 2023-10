Das Erste zeigt neue «Zimmer mit Stall»-Folgen

TV-News

Mitte November strahlt das Erste die Episoden „Das Blaue vom Himmel“ und „Kuhhandel“ aus.

Bis zu fünf Millionen Menschen verfolgtenim Ersten. Die Episode „So ein Zirkus“, die am 6. Mai Premiere feierte, kam noch auf 3,09 Millionen Zuschauer und verbuchte das bisher niedrigste Ergebnis. Das Erste hat dennoch zwei neue Geschichten in Auftrag gegeben, die in München, Hausham und Miesbach gedreht wurden.Elena Uhlig übernimmt in der Reihe «Zimmer mit Stall» in die Hauptrolle von Aglaia Szyszkowitz. In „Das Blaue vom Himmel“ erlebt die Pensionswirtin und Bürgermeisterin Sophie den Segen und Fluch einer Marienerscheinung. Nicht nur der viel zu große Besucherandrang, sondern auch Intrigen, Neid und Missgunst sorgen für Turbulenzen auf dem Fuchsbichlerhof. Mit ebenso pointiertem wie liebevollem Humor greifen die Autoren Philipp Weinges und Holger Gotha die allzu weltlichen Verbindungen von Glaube, Tradition und Geschäftssinn auf. In einer wunderbaren Gastrolle spielt Grimme-Preisträger Florian Stetter einen Geistlichen, der nicht nur die Gottesmutter verehrt. Die neue Geschichte ist am Freitag, den 17. November, um 20.15 Uhr zu sehen. In der Mediathek steht der Film einen Tag vorher bereit.Eine Woche später muss Elena Uhlig als Sophie in „Kuhhandel” gleich mehrere Lektionen lernen. Mit ihrer stressbedingten Flapsigkeit bringt die Pensionswirtin unbemerkt jemanden gegen sich auf, der sie als Gast mit einer raffinierten Masche hereinlegen möchte. Auch Sophies Glaube, alles selbst am besten zu können, stößt nach einem folgenschweren Unfall an Grenzen. Wie gut, dass Friedrich von Thun alias Stallbewohner Barthl im elften Film von „Zimmer mit Stall“ eine bislang kaum vorstellbare Fürsorglichkeit entwickelt! Mut, Selbstverantwortung und Optimismus stehen im Zentrum der mit Lebensfreude erzählten Geschichte. In der Episodenrolle eines jungen Menschen mit Beeinträchtigung zeigt Daniel Rodic eine starke Darstellerleistung.