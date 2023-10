Channel 4 erforscht Verbrechen im Untergrund

England

Diese Straftaten werden in dem neuen Format «In Too Deep» ausführlich erläutert werden.

Channel 4 hat ein Team von mutigen und hartnäckigen jungen Journalisten für seine brandneue digitale Seriezusammengestellt, die in einer Reihe von einzelnen Filmen mit einer Mischung aus Filmmaterial und versteckter Kamera Welten wie verborgene Verbrechen, Schurken im Untergrund und Ausbeutung enthüllt. In Too Deep" werden aktuelle und beunruhigende Themen durch die Augen junger und leidenschaftlicher Journalisten beleuchtet, die tiefer als je zuvor in dunkle und oft potenziell gefährliche Welten eintauchen.Der erste Film der neuen Reihe ist «Selling My Virginity», produziert von Dare Pictures, in dem die Radiomoderatorin Daisy Maskell die dunkle und verdrehte Welt der Online-Auktionen seziert, in der Männer Hunderttausende Pfund für die Jungfräulichkeit einer jungen Frau bieten können. «Selling My Virginity» wurde von Dare Pictures produziert und von Ravinder Chahal als ausführender Produzent betreut. Der Film wurde von Thomas Pullen, Channel 4 Digital Commissioning Executive, in Auftrag gegeben. Weitere Filme in dieser Reihe werden ebenfalls von Catriona White in Auftrag gegeben und von Laura Marks strategisch betreut.Thomas Pullen, Digital Commissioning Executive, sagte: "«In Too Deep» ist Journalismus, bei dem man nicht wegschauen kann und der Geschichten aufdeckt, die unbequem, unerschrocken und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer extrem spannend sind. Dieser Bereich ist ein aufregender Pfeiler unserer Strategie für digitale Aufträge in diesem und im nächsten Jahr, und wir freuen uns auf alle, die uns dabei unterstützen, noch mehr dunkle Welten im Verborgenen aufzudecken".