«Dessert Masters» kommt zu 10

International

Der australische Fernsehsender konnte allerdings noch kein Datum präsentieren.

Die erste Staffel vonwird in Kürze auf 10 and 10 Play ausgestrahlt. In dieser Serie treten zehn der besten Konditoren, Schokoladenkenner und Backexperten Australiens gegeneinander an, um der erste australische «Dessert Master» zu werden.Die Juroren Melissa Leong und Amaury Guichon sind bereit, sich durch einige der originellsten und unwiderstehlichsten Desserts zu probieren, die Australien je gesehen hat. Die zehn wirklich süßen Konditoren, die um den Titel des ersten australischen Dessert-Champions kämpfen, sind Kirsten Tibballs, Reynold Poernomo, Anna Polyviou, Adriano Zumbo, Jess Liemantara, Morgan Hipworth, Kay-Lene Tan, Andy Bowdy, Rhiann Mead und Gareth Whitton.«Dessert Masters» ist eine Produktion von EndemolShine Australia und ein Spin-Off der beliebten Kochshow «MasterChef Australia». Seit 2009 wurden bereits 15 Staffeln auf dem australischen Kontinent produziert. Derzeit führt Sarah Wilson durch das Format. Rund 500.000 Australier sehen die Folgen.