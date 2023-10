«Die zweite Welle» kommt

TV-News

Die sechsteilige Event-Serie soll zwischen den Jahren laufen. Das ZDF gibt zwei Mal den 22.15 Uhr-Slot frei.

Der in Mainz ansässige Fernsehsender ZDF hat sein Feiertagsprogramm bekannt gegeben. Am Mittwoch und Donnerstag, den 27. sowie 28. Dezember 2023, strahlt man die sechsteilige Event-Serieaus. Bereits ab Samstag, den 4. November, ist die komplette Serie in der ZDFmediathek abrufbar. Sarah Schnier schrieb das Drehbuch, André Erkau und Friederike Heß teilten sich die Regie. Zu den Hauptdarstellern eghörten Karoline Schuch, Johann von Bülow, Ursula Strauss, Tim Bergmann und Katrin Röver.Anwalt Harry Reuter und seine Tochter Noa sind fassungslos, als Alexandra Voss, die tot geglaubte Schwester von Harrys 2004 beim Tsunami in Khao Lak ertrunkener Frau, plötzlich vor der Haustür steht. Sie hat die letzten Jahre in einem thailändischen Gefängnis verbracht und ist in desolatem Zustand. Harry und seine Freunde Britta, ihr Mann Matthias, Brittas Bruder Heiko und seine Ex-Frau Maren scheinen durch Alexandras Erscheinen in Alarmstimmung versetzt zu sein und sehen sich mit einer lang verdrängten Wahrheit konfrontiert. Dem Tsunami sind sie entkommen, nicht aber ihren Lügen.„Der Tsunami 2004, der die Vorgeschichte unserer Erzählung bildet, hat innerhalb von Minuten tausende Leben gekostet, Familien, Freunde auseinandergerissen und Biografien radikal verändert. Die Folgen und Traumata sind bis heute in den Menschen präsent. Wir sind unseren Senderpartnern sehr dankbar für die Möglichkeit, diese komplexe Geschichte für ein breites Publikum erzählen zu dürfen“, sagt Produzentin Sabine de Mardt.