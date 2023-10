Blinden-Podcast «Augen zu und durch» geht weiter

Vermischtes

Am Freitag starten die neuen Folgen für Sehende und Sehbehinderte Menschen.

Die neue Staffel vonist gestartet. Mit dem Audioangebot können sich sehbehinderte und sehende Menschen seit einem Jahr auf eine faszinierende akustische Reise begeben. Binaural (lat. „mit beiden Ohren“) versetzt der MDR SACHSEN-Podcast die Nutzerinnen und Nutzer direkt in die Umgebung und lässt sie räumlich hören, wo etwas passiert. Für dieses immersive Hörerlebnis wird lediglich ein normaler Stereokopfhörer benötigt.Marion Waldhauer und der sehbehinderte Podcastpartner Daniel Martin besuchten in der neuen Staffel unter anderem eine Mobilitätstrainerin im "Schutzengeltraining" in Leipzig, einen Trommelkurs in der Villa Rochsburg des BSV und die Blindenschule mit Internat in Chemnitz. Darüber hinaus hat Daniel verschiedene Hilfsmittel für blinde Menschen getestet.Der Starttermin der neuen Staffel ist bewusst gewählt, um vor dem "Tag des weißen Stocks" am 15. Oktober auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen mit Sehbehinderungen aufmerksam zu machen. Das Podcast-Team thematisiert im lockeren Gespräch auch Berührungsängste und mögliche „Fettnäpfchen“ im Umgang mit Sehbehinderten.