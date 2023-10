«Emperor's Stone» wird neues ZDF-Projekt

TV-News

Bereits seit Jahren hat das ZDF eine Zusammenarbeit mit France Télévisions und RAI.

Am Dienstag gab das ZDF eine neue Serienallianz mit acht europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern bekannt. Nun folgt die Ankündigung einer weiteren Produktionsallianz zwischen France Télévisions und RAI. Die Sender gaben auf der Branchenmesse bekannt, dassals sechsteilige Miniserie erscheinen wird. In dieser Produktionsgemeinschaft entstanden bereits «In 80 Tagen um die Welt» und «Der Schwarm».In der Tradition von «Fluch der Karibik» und «Sakrileg» entdeckt der moderne Schatzsucher Théo Levasseur das Tagebuch seines berühmten Vorfahren, des echten französischen Piraten Olivier "La Buse" Levasseur. Zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter setzt Théo alles daran, das sagenumwobene Juwel "The Emperor's Stone" zu finden. Dabei nimmt er wenig Rücksicht auf seine Familie - bis er im Laufe der epischen Suche erkennen muss, dass der größte Schatz die ganze Zeit mit ihm an Bord seines Schiffes war.Die Serie wird produziert von Nolita, Frankreich (Produzenten: Mathieu Ageron, Maxime Delauney, Romain Rousseau), Aircraft Pictures, Kanada (Produzenten: Andrew Rosen, Anthony Leo) und Film Afrika, Südafrika (Produzent: David Wicht); ausführende Produzenten sind Benjamin Anderson und Gina Marcheschi.