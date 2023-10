ZDF setzt auf Frauen-Bundesliga

TV-News

Am 5. November ist im Anschluss auch das Handballspiel zwischen Deutschland und Ägypten zu sehen.

Kurz nach dem dritten Spiel der UEFA Women’s Nation League zeigt das ZDF auch eine Partie der Frauen-Bundesliga. Der Sender sicherte sich die Rechte an der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, die am 5. November übertragen wird. Bereits um 14.50 Uhr begrüßt Moderatorin Katja Streso die Zuschauer aus München. Gari Paubandt wird die Partie kommentieren.In der Halbzeitpause wird ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund geschaltet. Dort moderiert Sven Voss die Auslosung der dritten DFB-Pokalrunde der Männer. Am 31. Oktober und 1. November 2023 werden die Partien um 18.00 und 20.45 Uhr ausgetragen. Unter anderem trifft der FC Bayern München auf den 1. FC Saarbrücken.Am ersten Sonntag im November gibt es nach dem Bundesligaspiel eine kurze «heute»-Ausgabe, bevor es um 17.05 Uhr mit dem Handball-Länderspiel Deutschland gegen Ägypten weitergeht. Moderiert wird die Übertragung aus München von Yorck Polus, als Experte wurde Sören Christophersen eingeladen. Kommentator ist Christoph Hamm. Das Länderspiel der Frauen, das ebenfalls in München ausgetragen wird, überträgt das ZDF im sportstudio.de. Start ist um 14.30 Uhr mit Martin Schneider.