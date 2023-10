Primetime-Check

Wie schlug sich «Fritzie» im ZDF? Punktete Kabel Eins mit «Rosins Restaurants»?

Der erste Platz in der Primetime ging am Donnerstag anmit der Folge „Blackout“, die auf 6,19 Millionen Zuschauer und 25,2 Prozent kam. Im Anschluss blieben 2,99 Millionen beidran, das WDR-Magazin sicherte sich 13,9 Prozent. Die beiden Programme verbuchten 9,0 und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieinformierten 2,51 Millionen Zuschauer und sorgten für 14,2 Prozent bei allen sowie 8,6 Prozent bei den jungen Menschen.Eine Doppelfolge vonerreichte 3,15 und 3,07 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,8 und 12,5 Prozent bei allen sowie auf maue 4,1 und 4,2 Prozent beim jungen Publikum. Dashatte 3,85 Millionen und 17,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,1 Prozent gemessen. Beiwaren 2,33 Millionen Zuschauer dabei, die Sendung aus Berlin sicherte sich 14,4 Prozent bei allen sowie 8,6 Prozent bei den jungen Menschen. Dieses Mal war Außenministerin Annalena Baerbock zu Gast.Dassahen 0,93 Millionen, RTL fuhr 8,9 Prozent in der Zielgruppe ein. Unterdessen verfolgten 0,79 Millionen Menschen, die beim umworbenen Publikum für Sat.1 5,1 Prozent holten. ProSieben hatte mit1,55 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 14,1 Prozent auf der Uhr.undunterhielten 0,66 und 0,52 Millionen, in der Zielgruppe fuhr Kabel Eins 4,6 und 4,0 Prozent Marktanteil ein.VOX setzte auf die Spielfilmeund, die 1,52 und 0,62 Millionen Menschen versammelten. Bei den jungen Leuten wurden 7,8 und 7,5 Prozent gezählt. Bei RTLZWEI sollteundfunktionieren, die Formate schalteten 0,47 und 0,32 Millionen ein. In der Zielgruppe waren 4,5 und 3,6 Prozent möglich.