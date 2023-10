«MasterChef Junior» erhält eine neunte Staffel

US-Fernsehen

Die neue Jurorin Tilly Ramsay wird ihrem Vater, dem preisgekrönten Koch, Moderator und ausführenden Produzenten Gordon Ramsay, zur Seite stehen.

FOX hat die beliebte Kochwettbewerbsserieum eine neunte Staffel verlängert und Tilly Ramsay als neue Jurorin verpflichtet, die an der Seite ihres Vaters, des preisgekrönten Kochs, Gastgebers und ausführenden Produzenten Gordon Ramsay, auftreten wird. Der renommierte Koch Aarón Sánchez und die Autorin und Wellness-Verfechterin Daphne Oz werden ebenfalls als Juroren zurückkehren. «MasterChef Junior» begleitet junge Hobbyköche im Alter von 8 bis 13 Jahren, die in einer Reihe von Herausforderungen um den Titel von Amerikas nächstem MasterChef Junior kämpfen und eine Trophäe und 100.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen."«MasterChef Junior» verbindet einen unterhaltsamen, rasanten Wettbewerb mit Gordons unbestreitbarem Faible für Kinder und kehrt mit einer neuen Generation junger Köche zurück, die bereit sind, unter seiner unschätzbaren Mentorenschaft zu gedeihen", so Allison Wallach, President, Unscripted Programming, von FOX Entertainment. "Und neu in dieser Staffel ist, dass Gordons talentierte Tochter Tilly neben dem großartigen Aarón Sánchez und Daphne Oz in der Jury sitzt. Alle bei FOX und unsere großartigen Partner bei Endemol Shine North America freuen sich, Tilly in der «MasterChef Junior»-Familie willkommen zu heißen!""Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit FOX mit Staffel 9 von «MasterChef Junior» fortzusetzen und Tilly Ramsay offiziell in der «MasterChef Junior»-Familie willkommen zu heißen", sagte Sharon Levy, CEO von Endemol Shine North America. "Wir können es kaum erwarten, die «MasterChef»-Küche wieder für die nächste Ladung talentierter Nachwuchsköche zu öffnen, die hoffen, der nächste MasterChef Junior zu werden."