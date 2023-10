«The Voice of Germany» räumt ab

Quotennews

Die siebte „Blind Auditions“-Ausgabe konnte gut überzeugen. Der Rap-Ableger zog endlich auch Zuschauer an.

Am vergangenen Donnerstag fuhr die Casting-Showmit 1,32 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ein neues Tief ein, bei Sat.1 kam die sechste Folge der aktuellen Staffel auf 1,33 Millionen Zusehende. Nun stand die siebte Ausgabe der von Bildergarten Entertainment produzierten Show an. Die neueste „Blind Auditions“-Folge schnappte sich nun aber 1,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf sehr gute 6,9 Prozent.Bei ProSieben fuhr man vergangenen Donnerstag noch 10,9 Prozent ein, Sat.1 erreichte am Freitag gar nur 8,2 Prozent. Die Unterhaltungsshow, die von Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderiert wurde, sicherte sich 0,64 Millionen Werberelevante. Die Produktion mit den Coaches Giovanni Zarella, Shirin David, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz brachte fabelhafte 14,1 Prozent Marktanteil.Ab 22.55 Uhr sicherte sich, das vom Volkswagen-Konzern gesponsert wurde, noch 0,63 Millionen Zuschauer. Dieses Mal sangen Pelin aus Mühlacker, Hauke aus Münster, Kevin aus Kaiserlauten, Salvatore aus Neustadt am Rübenberge und Caddy aus Reilingen vor. Gute 4,8 Prozent der Zuschauer Kool Savas und Dardan. Die Sendung, die bis 23.35 Uhr dauerte, verbuchte 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde auf 10,8 Prozent beziffert.In dieser Woche stand Viviane Geppert vor der-Kamera und begrüßte 0,22 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion aus den ProSieben-Studios sicherte sich schwache 2,4 Prozent Marktanteil. Der Sender aus Unterföhring fuhr mit dem Promi-Magazin 0,08 Millionen junge Leute ein, die auf 3,7 Prozent Marktanteil kamen.