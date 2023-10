«Russias Lost Sons»: Channel 4 bestellt Doku

England

Evan Williams Productions arbeitet mit unabhängigen russischen Reportern zusammen.

Channel 4 hat einen neuen Dokumentarfilm in Auftrag gegeben, der eine Gruppe außergewöhnlicher und mutiger Frauen bei der Suche nach ihren Söhnen, Ehemännern und Brüdern begleitet, die während der russischen Invasion in der Ukraine verschwunden sind.ist eine zutiefst emotionale Reise, die ein Jahr lang von einem Team unabhängiger russischer Filmemacher gefilmt wurde. Die Frauen versuchen immer wieder, von den weitgehend unempfänglichen Behörden offizielle Hilfe bei der Suche nach ihren Angehörigen zu erhalten, während sie verzweifelt in Leichenhallen und sozialen Medien nach Neuigkeiten suchen und sich schließlich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu helfen.Der Film zeigt auch einige der Männer, die versuchen, die wahre Zahl der russischen Opfer zu ermitteln, indem sie Friedhöfe besuchen, um die Gräber zu katalogisieren, und interviewt glühende Putin-Anhänger, die die Invasion als unvermeidlichen Schritt sehen, um Russlands "Größe" zu vergrößern und zu schützen.Evan Williams, ausführender Produzent, sagt: "Durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen russischen Filmemachern, die ein Jahr lang mit äußerster Sorgfalt und Sensibilität gefilmt haben, ist Russia's Lost Sons (w/t) in der Lage, ein einzigartiges, persönliches Porträt gewöhnlicher, aber sehr mutiger Russen zu zeichnen, die auf ihre Weise auch Opfer von Putins Krieg sind.«Russia's Lost Sons» wird von Evan Williams Productions in Zusammenarbeit mit Filmemachern des unabhängigen russischen Medienprojekts ROMB für Channel 4 produziert. Regisseur und ausführender Produzent ist Evan Williams, der Film wurde von Nevine Mabro in Auftrag gegeben.