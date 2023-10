«Belle Collective» geht weiter

US-Fernsehen

Die Reality-Show zeigt sechs erfolgreiche Frauen aus dem Süden.

OWNs Reality-Dokukehrt am Freitag, den 10. November um 21.00 Uhr mit neuen Folgen zurück. Im Mittelpunkt der Serie stehen weiterhin sechs erfolgreiche und glamouröse Frauen aus den Südstaaten, die in ihrer engen Gemeinschaft in Jackson, Mississippi und darüber hinaus etwas bewegen. Produziert wird die Serie von Kingdom Reign Entertainment mit Carlos King, Angela Dugan, Cherelle Hinds und Michelle Brando als ausführende Produzenten.Tambra Cheri, Marie Hamilton-Abston, Aikisha Holly-Colon, Lateshia Pearson, Latrice Rogers und Sophia O. Williams alias "Sogucci" sind die Belles des Belle Collective, einer dynamischen Gruppe von Unternehmerinnen, die ihre Heimatstadt Jackson und das Beste des schwarzen weiblichen Unternehmertums im modernen Süden von heute repräsentieren. Sie kümmern sich um ihre Geschäfte, ihre Wohltätigkeitsarbeit und die Höhen und Tiefen ihres Privatlebens, sehen dabei aber immer fabelhaft aus und haben genau die richtige Mischung aus Süße und Schärfe, für die sie bekannt und beliebt sind.In den nächsten Folgen hat Lateshia Pearson alle Hände voll zu tun. Ihre Brunch-Tour beginnt holprig, denn Latrice lässt die F-Bombe fallen und scheint die Teilnehmer zu beleidigen. Als Lateshia Latrice mit ihrem schlechten Benehmen beim Brunch konfrontiert, gerät ihre Freundschaft schlagartig ins Wanken. Auch Glen nervt Lateshia mit seinem unberechenbaren Verhalten, von dem sie glaubt, dass es von Latrices Ehemann Cliff gefördert wird. Kann Lateshia ihre Ehe und ihre Freundschaften wieder in Ordnung bringen, während ihr Geschäft auf Hochtouren läuft? Sogucci und JJ kämpfen mit den Nachwirkungen eines Streits mit JJs Ex-Frau Selena. Bedeutet das das Aus für eine glückliche Familie?