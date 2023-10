«Love Is Blind»: Das Wiedersehen steht bevor

US-Fernsehen

Bereits am Sonntag soll das neue Special auf Netflix Premiere feiern. Man versucht sich erneut an einer Liveausstrahlung.

meldet sich am Sonntag mit einem Reunion-Special zurück. Die Sendung beginnt in Deutschland um 14 Uhr. Die Moderatoren Nick & Vanessa Lachey werden mit den Darstellern alle Fragen diskutieren, während sie die Wendungen dieser Staffel aufschlüsseln, ihre Reaktionen auf die Entwicklung ihrer Geschichten teilen und herausfinden, welche Paare nach dem Jawort noch zusammen sind und welche nicht.Die fünfte Staffel der Reality-Show kehrt mit einer neuen Gruppe von Singles aus Houston zurück, die bereit sind, sich auf die Suche nach der Liebe zu machen. Während sich das Experiment ausweitet, wird die individuelle Reise jedes Teilnehmers, sein emotionales Wachstum und seine Fähigkeit, eine neue Herangehensweise an die Partnersuche anzunehmen, der Schlüssel dazu sein, ob sie die Liebe im Äußeren oder im Inneren finden.In der aufregendsten Staffel aller Zeiten werden die Singles mit neuen Herausforderungen, unerwarteten Wendungen und Überraschungen konfrontiert, die ihre persönliche Entschlossenheit und die Stärke ihrer Beziehungen mehr als je zuvor auf die Probe stellen. Selbst wenn es den Paaren gelingt, ein starkes Band zu knüpfen, um sich ungesehen zu verloben, kann ihre Liebe den Herausforderungen standhalten, die in der Außenwelt auf sie warten - darunter beschützende Familien, skeptische Freunde und Ex-Freunde, die sie bereits hinter sich gelassen haben?